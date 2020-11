Chevrolet anunció recientemente el estreno de la nueva Colorado 2021, que llega al país con innovadores elementos en conectividad y seguridad para generar una mejor experiencia a bordo.

Con la introducción de la nueva Colorado, Chevrolet se convierte en la primera marca en ofrecer una configuración automática en el rango intermedio de Pick Ups en versiones Diésel y 4×4 frente a sus competidores directos, además de contar con un alto nivel en equipamiento y seguridad.

Su renovado diseño de esta nueva Pick Up es el resultado de un salto evolutivo proporcionado por mayores capacidades en Diseño, performance, seguridad, y tecnología.

Entre todo, destaca un conjunto de neblineros que fueron rediseñados, y reubicados en una posición más alta para una mejor visibilidad del entorno, principalmente en caminos fuera de pista. Además, incluyen renovados diseños de llantas de aleación de 16” y 18” que varían según versión.

PERFORMANCE

La nueva Colorado se presenta en el país en cuatro versiones: LT MT 4WD, LT AT 4WD, LTZ AT 4WD y High Country AT 4WD, las cuales cuentan con motorización 2.8 Turbodiésel Duramax que eroga una potencia de 200CV @3400 rpm, y 440nm de torque en su versión MT y 500 nm en su versión AT a las @2000RPM.

Además ofrece una nueva calibración en el motor que permite trabajar en altura hasta los 4.000msnm, incluyendo un sistema de auto regeneración del DFP (Filtro de partículas). También integra un nuevo turbo, que mejora la curva de erogación de potencia en torque en un 6%, y permite además tener una aún mejor respuesta, logrando una aceleración de 0-100km en hasta 10,1 segundos, lo que en promedio es hasta un 20% más rápida que el segmento y un 7% más veloz que la generación anterior.

SEGURIDAD

La nueva Colorado entrega una serie de alternativas para resguardar la seguridad de sus pasajeros, combinando elementos como robustez, conducción y confort, en los distintos caminos. Para esto, este nuevo modelo reforzó su estructura en la carrocería por hasta un 20% respecto a la generación anterior, además de reforzar zonas de la jaula de seguridad del vehículo.

La variante anterior, si bien ofrecía un equipamiento en seguridad de punta, sus nuevas características en la línea 2021 la hacen aún más completa. Dentro de ellos destaca el sistema de frenado automático de emergencia a baja velocidad, que responde de manera inmediata en situación de riesgo desde 8 km/h hasta 80 km/h, además de sistema de detección de peatón para mitigar o incluso evitar un accidente. Sumado a esto, ofrece control de descenso, control crucero, control de estabilidad y sensor de salida de carril. Además llega equipada de serie con 6 airbags en todas sus versiones, frenos ABS con EBD, control electrónico estabilidad y Tracción (ESC), control de descenso, asistente de partida en pendiente, control crucero, neblineros.

Los modelos de la nueva Chevrolet Colorado, se estrenan en el país con un precio que va desde $18.390.000 para la versión LT MT 4WD, $18.990.000 en su versión LT AT 4WD, $22.290.000 para la variante LTZ AT 4WD y $24.190.000 en su versión High Country con financiamiento Chevy Plan (Precios Sin IVA incluido), y estará disponible en siete colores, como Blanco, Plata Metálico, Negro, Azul oscuro metálico, Gris Grafito Oscuro, Gris Sombra Metálico, y Burdeo Metálico. (Fuente: Presslatam)