De la mano del pianista y compositor Mathias Encina, la empresa Essbio ofrecerá un concierto en el marco de la celebración del Día Mundial de la Música.

La actividad se realizará a las 21.00 hrs. de este viernes 20 de noviembre, desde una de las copas de agua de Essbio ubicada en el sector de Membrillar, y será transmitida vía streaming a través del Facebook de la empresa.

El gerente regional de Essbio, Víctor Hugo Bustamante, señaló que “en un año tan complejo como el que nos ha tocado vivir producto de la pandemia, queremos entregar un momento de bienestar y optimismo a las personas que atendemos día a día, y qué mejor que hacerlo conmemorando a la música, que tiene esa capacidad de hacernos evocar instantes felices y transformar nuestras emociones”.

Por su parte, Mathias Encina, quien anteriormente participó de otro concierto organizado por la sanitaria desde el helipuerto del Hospital Regional de Concepción, indicó que “continuar tocando mi música durante esta pandemia, me ha permitido encontrar paz interior, mantener mi alma más contenta, y lograr transmitir eso a las personas que me escuchan. Tengo el privilegio de poder generar esa reacción en cadena a través de mi piano, lo que cobra mayor sentido aún en un contexto tan sensible como éste”, dijo.

Para disfrutar del concierto de Encina, quien estará acompañado por Valentina Soto en violín y las interpretaciones de Pía Ovalle, solo deben ingresar a la cuenta de Facebook de la empresa (facebook.com/EssbioChile).