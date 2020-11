Mucho se especuló en la semana una eventual renuncia del alcalde Eduardo Soto para poder postular al senado en las elecciones de noviembre del próximo año, sin embargo durante la tarde de hoy el edil envió un video donde descarta esta opción, señalando que continuará en los próximos meses en su cargo hasta hacer entrega formal del mismo al próximo alcalde democráticamente electo.

A través de Twitter señaló que: «En la vida he aprendido que uno debe moverse más por afectos, por sensibilidades que por intereses personales. Sin duda, es una oportunidad muy importante que a muchos de verdad les apasionaría, pero tengo un compromiso, un compromiso con la ciudad que me ha elegido con la voluntad también de Dios, su alcalde durante 12 años, es por eso que por un profundo apego a la democracia no podría dejar el cargo para ir en busca de otro».

Recordemos que en la jornada del viernes renunciaron a sus cargos para poder ser candidatos al parlamento el gobernador de Colchagua Yamil Ethit, en su remplazo asumió el ex seremi de minería Manuel Cuadra, y los consejeros regionales Felipe Garcia Huidobro (UDI), Carla Morales (RN), Johana Olivares (RN) y Bernardo Cornejo (DC); el alcalde de Machalí Jose Miguel Urrutia y el hasta ayer subsecretario de Desarrollo Regional y ex intendente de O´Higgins Juan Manuel Masferrer. En la semana ya había realizado lo propio el concejal de Rancagua Danilo Jorquera(PC).