Ximena Mella Urra

Este sábado 21 de noviembre se cumplió el plazo para que las autoridades que buscan iniciar una carrera en mira de las elecciones parlamentarias de 2021, renunciaran a su actual cargo, tal como lo estima la ley que los obliga a estar disponibles-sin un cargo público- un año antes de los comicios.

En estos últimos días se conocieron las decisiones de varios de ellos con el fin de poder quedar habilitados, según la ley, a competir por un puesto en la Cámara Baja, ya sea por los distritos 15 ó 16. Así lo hicieron los consejeros regionales Carla Morales (RN), Jhoanna Olivares(RN), Felipe García Huidobro (UDI) y Bernardo Cornejo (DC); el Gobernador de Colchagua, Yamil Ethit; el subsecretario de Desarrollo Regional y ex intendente de esta región, Juan Manuel Masferrer, y el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia.

Tres de estos integrantes del Gobierno Regional presentaron formalmente su renuncia el pasado viernes en la sala de reuniones. Allí cada uno de ellos, tomó la palabra y se despidieron agradeciendo su paso por este cargo. La más emocionada fue Carla Morales, quien entre lágrimas agradeció el trabajo de los últimos ocho años que “a pesar de las diferencias, fue un proceso de crecimiento tremendo, de madurez profesional y emocional. Fue un honor representar a la provincia de Colchagua y sus comunas a las que le tengo mucho cariño y respeto, a sus alcaldes y concejales”. Agregó que “hoy tomo nuevos desafíos, como el de ser precandidata a diputada por el distrito 16. Confío en Dios que me va air bien a pesar de que la política es dura y con momentos de mucha soledad, pero he construido lazos más allá de lo político”.

Tampoco fue fácil renunciar para el abogado Felipe García Huidobro, y así lo indicó frente a los demás consejeros. “Pido perdón también por lo que no hicimos. Solo agradecer a todos y desear a las consejeras mucha suerte en su nuevo desafío”, añadió. Si bien aún no sabe a lo que irá a futuro, “solo me pidieron estar disponible para poder asumir un nuevo cargo de elección popular”.

En su intervención de despedida, Johanna Olivares, quien representaba a Cachapoal II en el Gobierno Regional durante dos periodos consecutivos, expresó su agradecimiento el logro de muchos proyectos que a su juicio cambiaron la vida de muchas familias y sectores.

Por otro lado, cree injusto que las actuales reglamentaciones los obliguen a renunciar un año antes a sus actuales cargos. “Que tengamos que renunciar un año ates de manera inexplicable frente a todo el resto de los actores políticos, es un despropósito. Esto lo único que grafica es tenerle miedo a la competencia en igualdad de condiciones”.

A los Cores renunciados deberán sucederlos los candidatos que les seguían en la lista, pero deberá ser el Tribunal Calificador de Elecciones el que ratifique a los nuevos integrantes del Gobierno Regional de O’Higgins los que terminarán el periodo de los ahora renunciados. La resolución del tribunal electoral puede demorar uno o dos meses en darse a conocer.

A los casos anteriores se suma la salida del subsecretario de Desarrollo Regional y ex intendente de la Región de O´Higgins, Juan Masferrer, quien será reemplazado por la ahora ex jefa de División de Desarrollo Regional de la misma cartera, María Paz Troncoso. Recordemos que Masferrer ejerció como máxima autoridad regional entre 2018 y 2020 y recién en junio de este año había asumido como Subdere de dicha cartera ministerial. Junto a su familia tomó la decisión de volver a esta región, dijo sin adelantar a qué lugar postulará. “Debo conversarlo con la gente de la región y del partido -la UDI- para ver cómo avanzamos”, declaró a Radio Cooperativa.

Igualmente, el gobernador de Colchagua Yamil Ethit presentó su renuncia el pasado jueves para iniciar su precandidatura. En su lugar fue nombrado desde este viernes el abogado Manuel Cuadra Lizana, quien se desempeñaba como seremi de Minería de O’Higgins.

MACHALÍ

El hasta entonces alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia de la UDI, dejó este viernes su cargo, “para enfrentar nuevos desafíos personales”, como lo es una precandidatura a diputado por el Distrito 15. “Ahora viene todo el aparataje político”, recalcó Urrutia a #DiarioElRancagüino. “La idea es que me apoye mi partido, pero ahora están preocupados de las elecciones de alcaldes y se vienen en los próximos días, las elecciones al interior de la UDI para buscar una nueva directiva nacional”.

Si bien la nueva ley no le permite una reelección, asegura que la gente quería que siguiera siendo su alcalde. “Al no poder opté por esta carrera parlamentaria”, puntualizó destacando que la experiencia y cercanía con la comunidad los diferencia del resto. “Por eso nos diferenciamos del resto, porque provenimos del mundo municipal que está mucho mejor evaluado al estar más cerca de la comunidad. Esto nos ayuda a las propuestas que vamos a diseñar para llegar al parlamento. Tenemos muchos temas y programas a nivel municipal y como diputado hay muchas cosas en que podemos seguir aportando”, recalcó. Y ahora deberá ser el Consejo Municipal quien elija al nuevo alcalde de entre sus miembros el que terminará el periodo hasta abril del próximo año.