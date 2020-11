Ximena Mella Urra

El viernes se esperaba la renuncia de diversas autoridades regionales, entre ellas la del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. Sin embargo, solo este sábado el edil dio a conocer su decisión a través de un breve video en sus redes sociales. “En los últimos días se ha creado una expectativa sobre los ofrecimientos que he recibido para una carrera parlamentaria renunciando para ello a la alcaldía”, contextualizó.

“En la vida he aprendido que en la vida uno debe moverse más por afectos, sensibilidades, que por intereses personales”, añadió Soto quien cree que esta era sin duda “una oportunidad muy importante que a muchos le apasionaría. Pero tengo un compromiso con la ciudad que me ha elegido con la voluntad de Dios para ser su alcalde por 12 años”.Además declaró que en un “profundo apego a la democracia, no podría dejar el cargo para ir en busca de otro. Creo que lo que corresponde, y en forma responsable, es cumplir con el periodo en la alcaldía y entregar el cargo formalmente a quien la ciudadanía elija como su próximo alcalde”.

Finalizó diciendo que ama lo que hace por Rancagua, “por eso estos meses seguiremos trabajando con la misma fuerza que el primer día para seguir procurando una mejor calidad de vida para todos los rancagüinos”, puntualizó.