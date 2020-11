No hay caso. Es más, ni siquiera tienen la receta de cómo salir de esta mal momento que están viviendo en la Primera B. Pese a no tener riesgo de descender (el que cae a Segunda División lo hará por la tabla del promedio), Deportes Santa Cruz no puede levantar y sigue sumido en una crisis deportiva que lo tiene ocupando el último lugar de la tabla anual en la Primera B.

El pasado viernes, en La Pintana, el equipo que dirigió Jaime Gutiérrez, cayó por 2-1 frente a Santiago Morning pese a que, gran parte del partido, estuvo en ganancia gracias al gol conseguido por el defensor Fidel Córdova (22’).

Es más, la distancia con Santiago Morning pudo ser aún mayor, ya que Pedro Muñoz tuvo la gran oportunidad para anotar, pero desperdició un lanzamiento penal.

Todo lo bueno que hizo en 60 minutos, se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. En los 62’ y 64’, Francisco Piña y Jefferson Castillo anotaron para los dueños de casa y sentenciaron el partido.

“Siento que es un tema anímico. Desgraciadamente nos hacen el gol y caemos, a nuestros jugadores les cuesta reaccionar. Lo estamos trabajando, en el sentido de poder subir su ánimo, tratamos de motivarnos, pero nos está pasando eso en los segundos tiempos”, expuso Gutiérrez.

Es más, agregó que los problemas que están viviendo son netamente anímico. “Nos cuesta sostener resultados, es un tema de cabeza y no va a ser fácil. Quedan doce fechas y hay que seguir”, comentó.

De paso, el ayudante técnico de Osvaldo Hurtado, que en este lance cumplió el segundo encuentro de suspensión, manifestó también que, lo que está faltando es saber aguantar el chaparrón. “Ese momento de sostener el resultado falta, ojalá podamos ratificar lo que hicimos contra San Felipe. La idea es tratar de sostener 70 u 80 minutos de un resultado a favor y eso ha costado”, acotó.

Finalmente, Jaime Gutiérrez, cerró sus declaraciones recalcando que “lo mejor de ésto es que jugamos el martes, jugaremos con los que se encuentren bien y seguiremos peleándola”.

Cabe consignar que, con la caída en la capital, los santacruzanos siguen en el fondo de la tabla en Primera B con solo 15 unidades y un partido pendiente, y el próximo lance para Deportes Santa Cruz será este martes a las 18 horas frente a San Marcos de Arica en el estadio Joaquín Muñoz García.

Ficha del Partido

Santiago Morning (2): Franco Cabrera; Alexis Machuca, Camilo Saldaña (46′, Miguel Ángel Orellana), Cristóbal Cáceres, Hugo Bascuñán, Mauricio Arias, Eric Pino, Francisco Piña (81′, Cristian Aravena), Jefferson Castillo, Mauricio Yedro (88′, Carlos Gómez), Gabriel Rodríguez (81′, Kevin Mellado). DT: Fabián Marzuca.

Deportes Santa Cruz (1): Rodrigo Paillaqueo; Andrés Díaz, Diego Silva, Fidel Córdova, Mirko Serrano, Fabián Carmona (84′, Benjamín Núñez), Francisco Arenas, Nicolás del Priore, David Salazar, Mauro Siergiejuk (46′, Braulio Ávalos) (84′, Diego Urquieta), Pedro Muñoz. DT: Jaime Gutiérrez.

Árbitros: Miguel Araos, Tomás Hernández, Alexis Torres, Cristian Gutiérrez.

Amonestados: Castillo (SMO); Díaz (DSC).

Goles: 0-1, 22′, Córdova; 1-1, 62′, Piña; 2-1, 64′, Castillo.

Estadio: Municipal, La Pintana.