Dos meses restan para el término de la Segunda División 2020, es decir, una rueda completa. En esos doce partidos Colchagua CD se jugará mucho, no solo mantener la categoría, sino que luchar por descontar puntos al líder y llegar al objetivo que inicialmente tuvo al comienzo de la temporada, ascender.

Es por eso que, el elenco blanco optó por dar un golpe de timón una vez concretada la renuncia del DT René Curaz, y recurrió nuevamente a un viejo conocido y con quien estuvo demasiado cerca de ir a la Primera B: Francisco Arrué.

El DT fue presentado en una actividad desarrollada en un céntrico hotel de San Fernando, y allí Arrué comentó que “decidimos venir porque nos gustan los desafíos y hoy, esta institución, tiene la posibilidad nuevamente de ir por el logro y el objetivo que el año pasado nos arrebataron”.

Es más, el ahora nuevo técnico del elenco de la herradura, agregó que “entendemos que hay una diferencia que no es menor, pero conocemos el plantel y confío plenamente en que podemos llevarlo a su umbral y pelear una opción”.

El ex jugador, manifestó también que “uno quiere ganar porque me gusta la competencia. Me formé en Colo-Colo y me acostumbraron a ganar. Eso quiero traspasar a mis jugadores, para que lo puedan lograr”.

Cabe consignar que, cuatro elementos dejaron el plantel en un denominado “ajuste de equipo para enfrentar la segunda rueda”, dijo el presidente del club Jorge Salazar. Los delanteros Felipe Venegas, Cristian Retamal, el defensor Juan José Soriano y el portero Leonardo Figueroa dejaron la institución. Este último deja el cupo de mayor de 25 años para el arribo del volante Mathías Vidangossy. “Él viene a aportar con su experiencia, con su talento, pero los resultados no van a pasar por Mathías Vidangossy, van a pasar por el equipo, como sucedió en el torneo pasado”, cerró Francisco Arrué.