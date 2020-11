Una de las principales, si no la única, exigencia que se le hace al periodismo es transmitir, o al menos buscar la verdad, aunque nunca podamos acceder por completo a esta verdad, ya que siempre es establecida desde un punto de vista, de un testigo, de un analista, de un intérprete. Percepciones que a la vez son transmitidas hacia el público mediante la palabra, el sonido y/o la imagen. Aunque sabemos que por muy rico que sea nuestro idioma, o perfectas sean las tomas, nada sustituye a la “real experiencia”, siempre tratamos lo mejor que las limitaciones propias del lenguaje, del tiempo y el espacio nos permitan, de acercarnos a mostrar dicha verdad. Así la objetividad no es un absoluto sino un ideal al que debemos todo nuestro accionar dirigir.

Este era el escenario en que los periodistas nos movíamos, cierto es que he simplificado bastante lo que significa esta búsqueda de la verdad, donde muchos colegas incluso han dado su vida en este reporteo. También poco he dicho de las diversas miradas editoriales que legítimamente los medios adoptamos, ni de los criterios utilizados para determinar que un hecho es o no noticia. Pero un nuevo término irrumpe en nuestra práctica diaria, y lamentablemente en la del mundo entero. Por algo el terminó post truth fue el más buscado en 2016 en el prestigioso diccionario de Oxford. Si bien la RAE define la posverdad como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”, lo que en buen chileno llamamos mentiras en contraposición a la verdad la que fue definida hace cientos de años en el mito de la caverna de Platón, donde se planteaba que la verdad es independiente de nuestras opiniones, aunque con un agregado moderno, la verdad verdadera permite tantas miradas como mirones existan.

El problema es que en el fondo las mentiras llamadas posverdad han significado que especialmente en ciertos círculos de interés político, amplificados hasta el infinito por las redes sociales, exista una especie de licencia, para confundir, para decir lo que no es. La posverdad, no necesita ser real, solo le basta “funcionar” en nuestras cabezas. Así ya no importa –lamentablemente- que un hecho sea verdad o mentira sino lo que los votantes “sientan” hacia ese hecho, así nos llenamos de política hecha en base a slogans, y a frases carentes muchas veces de contendido, o a lo mejor con mucho contenido pero sin una manera real ( o al menos realistas) de convertirlas en políticas públicas.

Pero se podría decir que este no es un fenómeno nuevo, más que mal desde siempre los políticos se han caracterizado muchas veces en prometer más de lo que realmente pueden cumplir, o como lo dijieron Los Prisioneros en “nunca quedar mal con nadie” o como genialmente lo retrató Isidora Aguirre en La Pergola de las Flores, en el alcalde que a todo el mundo dice sí, pero que al final hace lo que más le conviene a él, la diferencia hoy está en que muchos, ante la degradación del prestigio de las élites y de las instituciones, han dejado de creer en sus representantes. La alta polarización en la que nos hemos sumergido, viene tanto de las desigualdades económicas como del efecto trinchera de las redes sociales, que provoca que los grupos, cierren filas en torno a sus sentimientos. Es decir, en torno a sus esquemas morales y políticos, más que en los hechos duros.

Así, lamentablemente vemos que los partidos políticos y las instituciones tradicionales no han sabido adaptarse al cambio de los tiempos, dejando vacío un hueco que, crisis económica mediante, han rellenado los demagogos que se esconden detrás de 140 caracteres.

La intención de este artículo no es –por el momento- denunciar hechos posveridicos a nivel local sino el llamar a la reflexión en torno a este concepto, que no hace sino reafirmar la vigencia de medios como el nuestro que sigue fiel a los principios de verdad y objetividad.

En el mar de informaciones contradictorias que abundan en la web el rol del periodismo y de los medios no ha cambiado. Pero ahora con una dificultad mayor, ya no basta poner entre comillas los dichos de alguien, además debemos comprobar esos dichos. Así los medios de comunicación retoman y fortalecen su valor como organizaciones profesionales dedicadas a la verificación, clasificación y jerarquización de hechos permitiendo mejorar la forma de informarse de la comunidad convirtiéndonos en una brújula en el en medio de un mar de informaciones muchas veces contradictorias, ya que no todo lo que se dice en la web es verdad.

Luis Fernando González V

Sub Director