Ser o no ser he ahí el predicamento, esa traducción libre del texto de Hamlet puede ser la raíz de la gran mayoría de las dificultades que hoy como país enfrentamos y que ocasionaron el estallido social que aun vivimos y que por mucho que las marchas hayan disminuido en el número de convocados no ha terminado.

Ser o no ser, ser sometido, ser abusado o no serlo es una de las interrogantes que buscan respuesta, al mismo tiempo otra pregunta relacionada con la anterior es ser o no ser violento, pero incluso antes de esa reflexión cabe preguntarse qué es ser violento. Violento es quien saquea, violento es quien agrede, o más que nadie quien viola los derechos humanos. Ningún tipo de violencia es aceptable.

Necesitamos justicia, pero también necesitamos paz. Las dos condiciones deben ir de la mano, paz para construir un Chile mejor, paz para investigar y juzgar a los violentos y paz para crear las condiciones de que esta violencia no surja más. Y a fin de cuentas dar una respuesta a la gran pregunta que todos nos hacemos, ser o no ser felices.

En ese contexto poco se entienden que medidas que son necesarias, especialmente para una clase media que poca o ninguna ayuda ha recibido se llegue tan tarde o sean cuestionadas.

Luis Fernando González V.

Sub Director