Se acerca la hora de la verdad para los doce elencos que este 2020 participarán de la Tercera División. En las últimas horas se conoció la programación de la fecha inicial de un reducido campeonato, donde dos elencos ascenderán a la Segunda División Profesional.

En el caso de Deportes Rengo, único representante de la región de O’Higgins en la competencia, su debut se producirá como “local” en el estadio municipal de Rosario, recinto que fue validado con todos los protocolos sanitarios que ANFA solicitó.

El conjunto que adiestra Fred Gayoso recibirá el sábado 28 a las 18 horas a Deportivo Pilmahue de Villarrica, y toda la fecha se disputará el mismo día, considerando que el domingo 29 es día de elecciones primarias en todo el país.

En tanto, el otro partido del grupo sur se jugará a las 16 horas en Coronel, donde Lota Schwager recibirá a Provincial Ranco.

Cabe consignar que, los otros lances, son los siguientes: Municipal Santiago vs La Pintana Unida (12 horas, estadio municipal de San Ramón), Real San Joaquín vs Rodelindo Román (17 horas, estadio Arturo Vidal de San Joaquín), Deportes Limache vs Quintero Unido (17 horas, estadio Gustavo Ocaranza) y Trasandino de Los Andes vs Provincial Ovalle (17 horas, estadio municipal de San Felipe).