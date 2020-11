Hasta la semana pasada, Ricardo Guzmán sonaba como posible candidato a la alcaldía de Rancagua. Y es que el presidente regional de la UDI, José Donoso, aseveró que Guzmán era la carta del gremialismo para suceder a Eduardo Soto.

Ello, sumado a la renuncia que Guzmán presentó el sábado a su cargo como concejal por la comuna, daban fuerza a dicha tesis. Pero fue el mismo Guzmán quien se encargó de descartar aquella posibilidad.

“Declino esa candidatura a la alcaldía”, aseveró el militante de la UDI a El Rancagüino. “Vi qué opciones tenía y la verdad es que creí que renunciar era la mejor alternativa (…). Creo que mantener las opciones abiertas es mi principal motivación”, señaló.

Así, Guzmán queda con el terreno libre para competir por un escaño en las parlamentarias o por un puesto como consejero regional. “Estaría disponible, pero no tengo ninguna opción definida”, sostiene el exconcejal.

El exconcejal ocupó su cuenta de Facebook para despedirse de sus electores: “Fueron 10 años de trabajo constante, de preparación y estudio para poder representarlos de la mejor manera y ser un aporte al desarrollo de la ciudad. Viví momentos complejos y duros, pero también muchas satisfacciones de poder, a través de mi cargo, solucionar un problema o cumplir un sueño”.

Falta de acuerdos

Con todo, la alcaldía era algo que Guzmán tenía en mente, pero que por diversas causas no se pudo materializar. Entre ellas, reconoce, pesó la falta de acuerdos en los conglomerados de derecha.

“Quise ser la persona que pudiera representar, más que a la UDI, a Chile Vamos. Pero en el ambiente político que se está dando dentro de nuestro conglomerado no se conversa y no se llega acuerdos”, lamenta. “No tiene sentido que hubiera sido un tercer candidato dentro de las opciones (los otros dos siendo la concejala Pamela Jadell y el director del Secplac Raimundo

Agliati); entonces para tener un solo candidato que nos permita ganar en Rancagua, colaboro con bajar mis pretensiones y ser parte del proyecto colectivo”, añade.

Al mismo tiempo Guzmán dijo sentir que con 10 años en el concejo cumplía ya un ciclo, Guzmán, quien también fue director regional de Injuv, llegó al concejo en marzo de 2011 reemplazando a Pamela Medina, cuando la abogada asumió como seremi de Gobierno.

En conversación con El Rancagüino aseguró que de todas maneras ya había tomado con anticipación la decisión de no repostularse como concejal, pese a que la ley le permite optar a un periodo más, para no ser tapón que impide el surgimiento de nuevos liderazgos, a su vez recordó que antes del atraso que sufrió el calendario electoral a raíz de la pandemia originalmente su periodo terminaba este 5 de diciembre, recalcando que su renuncia no es porque tenga un plan b, sino simplemente ponerse a disposición de su partido y mantener las opciones abiertas.

Al momento de la despedida a su vez recordó como el momento más complejo que le tocó vivir como concejal fue la muerte de los 16 hinchas celestes, donde le tocó ir hasta Concepción a prestar ayuda a las familias y también rememoró tantos momentos alegres que significaron con un voto aprobar proyectos que significan un cambio en la vida de muchos vecinos.