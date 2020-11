Gisella Abarca

38 días en huelga de hambre cumplieron Sergio Quintanilla (64 años), José Urra (58) y Miguel Campos (53) tres ex soldados conscriptos que realizaron su servicio militar durante tres años entre 1973 y 1990, quienes se mantienen en la extrema medida e frente al Registro Civil de Machalí, exigiendo algunas reivindicaciones.

Desde el 15 de octubre que se encuentran sin ingerir alimentos sólidos, ya que están únicamente con dieta líquida por lo que la situación de salud es “pésima”, explicó Francisco Ortiz, presidente de la Agrupación de Soldados Conscriptos de Machalí y presidente de la Coordinadora Número 2 de Conscriptos de Chile, quien agrega “están muy complicados, hay uno que está muy complicado, tiene 64 años Sergio Quintanilla”.

El presidente de la Agrupación de Soldados Conscriptos de Machalí señaló que en un inicio eran cuatro los ex soldados que se mantenían en huelga, pero uno de ellos -Juan Landeros, de 63 años- tuvo que ser trasladado al Hospital Regional, producto de su deteriorado estado de salud, ya que es paciente crónico, diabético e hipertenso.

Ortiz apuntó que son 15 mil ex soldados conscriptos a nivel país en la misma situación, de los cuales 450 pertenecen a la región de O’Higgins. “llevamos 17 años en esto, somos soldados conscriptos 1973 a 1990 y tomamos esta decisión porque durante la dictadura del gobierno militar en Chile, desde el año 1973 hasta el año 1990, fuimos torturados física y psicológicamente. Nunca nos pagaron las imposiciones. Estuvimos más tiempo en el servicio del que tocaba, 3 ó 4 años, y nos correspondía un año”, señaló.

Asimismo Ortiz manifestó que sus demandas se relacionan con “que nos den una indemnización por el tiempo excedido de permanencia, por los malos tratos físicos y psicológicos, queremos que nos paguen una pensión de un cabo segundo activo, con un sueldo base y que nos den una tarjeta Prais”.

En relación a lo que esperan de las autoridades, Ortiz destacó que “el 21 de octubre se acercó la intendenta Rebeca Cofré con quien tuvimos reunión acá y se comprometió a ayudarnos, a agilizar la reunión con el Ministro de la época Víctor Pérez, pero no hemos tenido respuestas. Luego tuvimos reunión con el diputado Juan Luis Castro y tampoco logramos nada, también vino el diputado Diego Scharper que consiguió una reunión con el ministro Rodrigo Delgado, pero hasta ahora no tenemos nada concreto”.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si por razones de salud me siguen sacando huelguistas vamos a meter otros. Dos mujeres se van a integrar a la huelga la próxima semana, ellas son viudas de ex conscriptos, representantes de sus esposos fallecidos”.

“PREFIERO NO OPINAR CUANDO NO TENGO INFORMACIÓN”

Consultado por la situación de los huelguistas, en su visita a la región, el Ministro de Defensa, Mario Desbordes declaró “prefiero no opinar cuando no tengo información, le pido me disculpe. Si gusta me manda los antecedentes y le doy una respuesta, pero ahora así sin información, le pido me disculpe”.

No obstante, el miércoles 11 de noviembre de este año, el diputado por la Región de los Ríos, Iván Flores solicitó enviar un oficio al Ministro del Interior y Ministro de Defensa en la sesión 99 de la Cámara de Diputados.

“Quiero solicitar oficio a los señores Ministro del Interior y de Defensa, porque hay una situación que me parece muy grave. La asociación de ex conscriptos de Chile que agrupa a varios miles de ex soldados que fueron abusados de sus derechos fundamentales y que han estado reclamando indemnización por parte del Estado, están cansados de promesas incumplidas en los últimos tres gobiernos a lo menos y han iniciado una huelga de hambre tanto en Machalí como en Maipú y que requiere la intervención de ambos ministros que he señalado. No queremos que esto se haga masivo, porque pueden ser miles de personas sumados a esta huelga de hambre”, expuso el parlamentario.