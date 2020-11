Ricardo Obando.

El lunes por la noche, en la catedral del fútbol chileno, el estadio Santa Laura, este O’Higgins de Dalcio Giovagnoli dio nuevamente muestras de que la recuperación futbolística y psicológica está en franco avance.

Realizando un partido prácticamente perfecto, tácticamente bien estructurado y con rendimientos altos especialmente en elementos como Ramón Fernández y Tomás Alarcón, los rancagüinos dijeron acá estamos, bajando a uno de los candidatos a la corona del torneo -Unión Española- y poniendo en aprieto a varios elencos que, ahora perseguidos mucho más de cerca por los celestes, miran con preocupación la levantada que registra el grupo.

“Desde lo táctico, desde el posicionamiento del balón, me dio la sensación de que fuimos superiores. Tuvimos opciones, varias, más allá de las que convertimos y fuimos justos ganadores ante un muy buen equipo”. Palabras de Dalcio Giovagnoli tras el encuentro, ratificando lo que se pudo ver a través de la televisión, de que O’Higgins fue más que los hispanos y que su triunfo por 0-2 fue más que merecido.

En la cancha ubicada en Independencia, los celestes se generaron las mejores oportunidades de gol. En el primer tiempo, Francisco Arancibia y Matías Cahais pudieron abrir el marcador, pero la notable actuación de Diego Sánchez -el portero del dueño de casa- evitó las conquistas. Además, en zona propia, el peligro fue escaso, ya que solo en los minutos finales de la etapa llegó Unión gracias a un tiro libre de Carlos Palacios que se estrelló en el horizontal de la portería de Augusto Batalla.

Después, en el complemento, los rancagüinos no se salieron un ápice de su libreto. Bien parados en terreno propio, presionando muy de cerca al rival cuando tenía el balón, y en la recuperación, salidas rápidas y transiciones ofensivas en bloque, para que siempre un celeste encontrara línea de pase con otro celeste. Y, al igual que en el inicio, otra vez se encontraron frente al arco y sin poder concretar. Primero, en los 48’, Facundo Castro desbordó por la derecha, centró para Gustavo Gotti que de taco intentó encontrar el arco y el balón salió proyectado hacia Tomás Alarcón que venía arremetiendo por el punto penal. Lamentablemente, el volante no pudo conectar adecuadamente y todo quedó en nada por la tapada de Sánchez. De ahí, el mismo Alarcón pudo concretar con un tiro de media distancia en los 67’. Es decir, O’Higgins seguía siendo superior, pero no lograba marcar para justificar aún más su prevalencia en el juego.

UN FESTEJO CONTENIDO

Pero, como lo expresó el mismo DT de los rancagünos, “en el segundo tiempo, estuvimos bien posicionados y desde ahí se empezó a generar las mejores opciones nuestras”.

Justamente, tanto fue el cántaro al agua que, en los 77’, llegó el primer festejo celeste. Jugada colectiva liderada por el lateral Brian Torrealba, que combinó de taco con Ramón Fernández, que controló, levantó la vista, y lanzó un pase en profundidad para Tomás Alarcón que, a la carrera, combinó al pie de Marcelo Larrondo que solo tuvo que empujarla. Golazo desde la concepción futbolística, pero que el VAR revisó por casi un minutos (no encontrado posición de adelanto de Alarcón), ahogando un grito de gol que era más que imperioso de sostener.

Eso sí, con esa mínima ventaja, quedaron aún más espacios en ofensiva, los que fueron aprovechados por un jugador criado en Santa Laura, y que por segundo partido consecutivo allí es anota haciendo valer la tan conocida “Ley del ex”. En los 85’, Albert Acevedo batió a Sánchez con un tiro arrastrado tras recibir la habilitación de Cahais (sí, los dos centrales protagonistas en la acción). Nuevamente el jolgorio debió esperar, ya que nuevamente la jugada fue analizada por los operadores de la video asistencia: César Deischler y Loreto Toloza. Finalmente, Francisco Gilabert ratificó el tanto y el partido cayó en los bolsillos rancagüinos.

A la postre, tres puntos de oro que dejan a O’Higgins a tiro de cañón de quienes le anteceden. Con 21 puntos, inimaginables hasta hace algunas semanas, los rancagüinos quedaron una unidad bajo Coquimbo Unido y Palestino, y dos bajo de Deportes Iquique y Cobresal, este último, próximo rival en el duelo a disputarse el viernes 4 de diciembre a las 10.30 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

Ficha del Partido

Unión Española (0): Diego Sánchez; Juan Pablo Gómez, Harold Cummings, Luis Pavez Muñoz, Thomas Galdames; Mario Sandoval (46′, Rodrigo González), Misael Dávila, Víctor Méndez (74′, Luis Pavez Contreras); Carlos Palacios (74′, Bastián Yáñez), Cristian Palacios (44′, Mauro Caballero), Felipe Fritz (46′, Ignacio Núñez). DT: Ronald Fuentes.

O’Higgin (0): Augusto Batalla; Brian Torrealba, Matías Cahais, Diego González, Matías Fracchia; Tomás Alarcón, Santiago Romero, Ramón Fernández (83′, Albert Acevedo); Facundo Castro, Francisco Arancibia (90’+1′, José Luis Muñoz), Gustavo Gotti (60′, Marcelo Larrondo). DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Francisco Gilabert; José Retamal, Cindy Nahuelcoy; Reinerio Alvarado.

VAR: César Deischler, Loreto Toloza.

Amonestados: Dávila, Cummings (UE); Fracchia, Arancibia, Fernández (OHI).

Goles: 0-1, 77′, Larrondo; 0-2, 85′, Acevedo.

Estadio: Santa Laura, Independencia.