Fueron varias las renuncias que hubo entre autoridades regionales para poder estar disponibles para presentar una candidatura al parlamento el próximo año. Finalmente 1 subsecretario (2 si finalmente se concreta la postulación del ex subsecretario de Redes Asistenciales al parlamento por nuestra zona), 4 consejeros regionales, 1 alcalde y 2 concejales de Rancagua dejaron sus cargos, si bien son varias las renuncias finalmente fueron menos de las que en algún momento se especuló.

Esta situación produce sentimientos encontrados, por una parte se entiende el espíritu de la norma pensando en que autoridades no utilicen su cargo para hacer campaña, también es cierto que un año antes de la elección parece ser mucho tiempo, especialmente cuando quienes remplacen a las autoridades electas en sus puestos serán candidatos con una escasa votación; tal vez se debiesen explorar otras alternativas para el futuro, desde no obligar a renunciar pero si establecer un mayor grado de control para evitar aprovechamientos políticos de los puestos, pensar en elecciones complementarias para que sea la ciudadanía que elija a los remplazantes, que sea el candidato más votado no electo sin que importe la lista en que competía el remplazante o que el cupo simplemente no sea remplazado. No tenemos una respuesta, es solo una pregunta abierta a ser reflexionada.

Sabiendo que las redes sociales no son realidad ni menos reflejan ciertamente el sentir de la comunidad no deja de llamar la atención que la mayoría de los comentarios hayan sido negativos, más bien reclamando por la falta de caras nuevas que postulen al parlamento haciendo inferir así que el desprestigio en este momento es tal que no solo es de una determinada coalición o de alguna personalidad política sino que ha contaminado el sistema político completo, todo quien sea percibido como político genera rechazo. Peligroso síntoma porque por más errores y críticas que podamos realizar la política en su más amplio significado es imposible que desaparezca, por el solo hecho de vivir en sociedad necesitamos algún tipo de política.

Se supone que la redacción de una nueva constitución será una inyección de aire puro en un contaminado sistema político, pero si no se permite la participación real de independientes que traigan este aire puro, será una nueva decepción. En este sentido no bastan que los partidos se “abran” a dar espacio a independientes para la elección de constituyentes, como si de un favor se tratase. Es no entender que el solo hecho de que un independiente vaya en la lista de un partido hace sospechosa su independencia, pero lamentablemente el sistema electoral acordado para elegir a los 155 hace en la práctica imposible que un independiente fuera de lista sea electo. Aún queda tiempo para corregir esta situación, pero no mucho.

Así las cosas, el 11 de enero cuando se deban inscribir las candidaturas a la comisión constituyente, seguramente nuevas renuncias veremos entre autoridades nacionales y regionales.

Luis Fernando González V

Sub Director