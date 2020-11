Gisella Abarca

Desde este martes 24 y hasta el 30 de noviembre, los padres y apoderados que no participaron de la primera etapa de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE), o que rechazaron la vacante asignada a sus hijos, podrán participar de la etapa complementaria del proceso, cuyos resultados se darán a conocer el viernes 11 de diciembre.

Así lo informó el Seremi de Educación de O’Higgins, Felipe Muñoz “el periodo que estamos aplicando como región y a nivel país en el Sistema de Admisión Escolar, es el periodo complementario que abarca desde el martes 24 de noviembre hasta el lunes 30 de noviembre y principalmente es para estudiantes que no tuvieron la posibilidad de tener la primera opción en cuanto a la postulación de sus prioridades o que no alcanzaron a postular en el periodo regular”, explicó.

EN LA REGIÓN HAY 8 MIL ESTUDIANTES QUE DEBEN POSTULAR

En la primera etapa del proceso se recibieron más de 454.000 postulaciones en todo el país a establecimientos educacionales Particulares Subvencionados y Municipales; no obstante, aún quedan muchos alumnos que no han realizado sus postulaciones, donde la región de O’Higgins no es la excepción, comenta el Seremi de Educación de O’Higgins.

“En el periodo regular, había un pronóstico a nivel regional que debían postular aproximadamente 30 mil estudiantes; de estos sólo 20 mil estudiantes pudieron postular en el periodo regular y se estima que estos 10 mil que no pudieron postular sus familias producto de la pandemia, decidieron mantener las matrículas en el establecimiento educacional que los acoge durante este año”, argumentó Muñoz.

Cabe destacar que a nivel regional son 490 los establecimientos educacionales que abrieron sus postulaciones en el periodo regular, y dentro del universo de postulantes “hay 8 mil estudiantes en la región que están obligados a postular, porque el establecimiento educacional en el que se encuentran no tiene continuidad de estudios”, argumentó Muñoz.

La autoridad de educación agregó que en el periodo regular, “se alcanzó un 97% de postulaciones; por lo tanto, hay un 3% de estudiantes que no alcanzó a postular y que están obligados a postular a los establecimientos que tienen matrícula para poder absorber a estos estudiantes”

De este modo, para quienes quieran postular, el apoderado debe ingresar desde un computador o celular a www.sistemadeadmisionescolar.cl con su RUN o IPA y contraseña, buscar establecimientos, agregar los que le interesen a su listado, y ordenarlos por preferencia. Luego sólo queda enviar su postulación y descargar el comprobante. Esta postulación podrá ser modificada cuantas veces quiera hasta el lunes 30 de noviembre a las 23:59 hrs.

No obstante, para las familias que tengan escaso o nulo acceso a internet, podrán solicitar apoyo a través de Ayuda Mineduc, llamando al 600 600 2626

PRÓXIMAS FECHAS

-Periodo de postulación complementario: 24 de noviembre al 30 de noviembre.

-Resultados Complementario: 11 de diciembre.

-Matrículas de estudiantes: 14 de diciembre al 24 de diciembre.

POSTULACION 1: El Seremi de Educación de O’Higgins, Felipe Muñoz.

POSTULACIÓN 2: Desde este martes 24 y hasta el 30 de noviembre, se puede participar de la etapa complementaria del proceso.