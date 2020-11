¿Por qué decidió postularse?

La administración de hoy lleva 25 años y el país y la comuna ha evolucionado. Hoy estamos estancados y creemos que con el equipo que tengo, con el liderazgo, podemos avanzar y tener una nueva Navidad. Por ello salgo de mi lugar de confort, de mi proyecto familiar, para ayudar a la gente. Porque ha faltado gestión y la podemos hacer con profesionales que están dispuestos a trabajar para hacer llegar el progreso a la comuna.

¿Cuál es su experiencia de trabajo con la comuna?

Fundamentalmente la ayuda social. Hace muchísimos años estamos trabajando en apoyar a la comunidad, primero en el terremoto y tsunami; después en los incendios de 2017 y el año pasado, cuando junto a otros cuatro amigos dirigimos a cerca de 800 náuticos que llegaron a apagar los incendios que teníamos en Polcura, Tumán, Puertecillo y Chorrillos. También estuvimos trabajando activamente en la pandemia, sanitizando los hogares de nuestra comuna. Ahí salíamos y entrábamos a los hogares, por lo que sabemos lo que hace falta. Yo llegué a la comuna el año 1975, por lo que he visto en lo que evoluciona y lo que sigue estancada.

¿Cuáles son los principales problemas en la comuna?

La gestión, que no se hace como corresponde. Tenemos un fondo común de $8 mil millones y todos los años sobra plata por gestión y los problemas siguen existiendo. El agua es fundamental y la gran mayoría de la gente no tiene agua. También tenemos un problema con CGE, somos la comuna con mayor cantidad de cortes de luz y nadie hace nada, con los deterioros en los elementos de hogar que eso implica. Hay un sector que lleva meses funcionando con generadores, porque se cayó el tendido eléctrico y nadie lo repone. La seguridad también es un tema. La seguridad también es un tema, porque los delincuentes roban de a cuatro o cinco casas a diario y tenemos solo doce carabineros para la comuna.

Nadie se preocupa del medioambiente, salvo particulares y los ecologistas. Tenemos un río que está siendo contaminado, hay humedales, diversidad de aves migratorias y hay que dedicarnos a fondo para poder preservarlas. También trabajar la conectividad, porque tenemos muchos caminos en mal estado, de tierra, y en invierno los niños no pueden llegar al colegio, porque para el transporte escolar, incluso con doble tracción, es imposible llegar. Las comunicaciones también son nefastas, no hay cobertura, hay que subir a un cerro para comunicarse. Tenemos un gran colegio, un Cesfam nuevo, pero todo eso no sirve de nada si no podemos apoyar a profesores para que sigan perfeccionándose o si no tenemos especialistas de salud.

¿Cuáles serán sus ejes prioritarios de trabajo?

Nada se puede hacer si no se está en contacto con el pueblo y lo que pasan todos los días. Yo soy un ‘gallo’ de calle, yo voy a escuchar a la gente, ese va a ser mi eje. A las personas no se le puede imponer lo que uno cree lo que va a ser bueno, hay que escuchar sus necesidades.

¿Cuál es su expectativa de participación de la gente en estas primarias?

Yo soy optimista, creo que la gente va a ir a votar. Pero lamentablemente producto de que no todos van a tener primarias, mucha gente no lo sabe y eso está jugando en contra. Esperemos que nuestra comunidad reaccione porque quieren hacer cambios en la comuna. Yo estoy muy esperanzado por todo el acontecer nacional, para que la gente vaya a las urnas y ahí se manifieste para hacer los cambios.

De salir electo ¿Cuál espera sea el sello de su gestión?

Creo que ya está impuesto en la comuna, cuando creé el Cuerpo de Rescate Costero. Nos hemos convertido en los chicos buenos de la zona. Es un grupo de 125 voluntarios que están dispuestos a salir a cualquier hora a los incendios o a cualquier emergencia. La gente me conoce con ese sello: ser solidario y estar para la gente y con la gente. Y con la unidad de rescate costero estuvimos en las calles, con la gente, cuando todos los políticos estuvieron encerrados. Nuestra región debería estar orgullosa de nuestra institución que auxilia a todos, sean de donde sean y del color que sean.