Una ácida crítica realizó el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, respecto a las elecciones primarias, que este domingo 29 de noviembre, solo se realizará en algunas comunas del país.

Frente al proceso, el edil, sostiene que no irá a votar, “porque las personas que se enfrentan, en la mayoría de los casos son nombres repetidos y no marcan una renovación de la política. Cuando el pueblo votó Apruebo por abrumadora mayoría, el mensaje era fuerte y claro: no queremos más de lo mismo ni a los mismos de siempre”.

En el ámbito local, las cosas no son muy diferentes, “por ejemplo, los dos candidatos a Gobernador Regional que pertenecen a la oposición, Pablo Silva y Fernando Verdugo, no representan el “aire fresco y limpio” que exige la ciudadanía. Personalmente no tengo ningún reparo contra ellos, pero ambos ya han circulado por diversos cargos públicos, pertenecen a coaliciones que generan un rechazo total en la comunidad y sus ideas no contienen una visión de futuro que se construya sobre la base de profesionales preparados y no “contaminados”.

El edil no cesa y continúa con su análisis, estableciendo que, “desde el estallido social y hasta el plebiscito del 25 de octubre, todos plantearon sus reparos con la vieja política y detrás de ciertos candidatos, están los intereses de parlamentarios que entienden que la política es para servirse de ella. Este sector no ha podido ponerse de acuerdo y nos quieren hacer creer que su “espíritu democrático” los anima a realizar la primaria y es justamente lo contrario”, afirma con convicción el alcalde Segovia.

“EL PARLAMENTO DEBIERA ADELANTAR SUS ELECCIONES”

El Congreso y sus integrantes tampoco se escapan a los dichos del jefe comunal, que “sin pelos en la lengua”, hace un llamado para que adelanten su elección y se concrete en el mes de abril del año 2021.

“Así como ellos, desde la comodidad de sus escritorios, les cambiaron las reglas del juego a todos los alcaldes de Chile, yo propongo que adelanten su elección porque la gente está muy descontenta con su trabajo. En medio de la crisis sanitaria no vimos a ninguno en la calle, en las poblaciones ni en los barrios marginales. Era más fácil observarlos en los matinales de televisión, que en terreno donde se les entregó el voto. Un poquito de dignidad les exijo”, esgrimió Segovia.