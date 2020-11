Por Patricio Miranda Humeres.

El 14 de octubre, Diego Acosta estaba en el cumpleaños de una tía. Ese mismo día, en plataformas digitales, se transmitía la premiación del Festival Internacional de Cine de Valdivia, donde su ópera prima, el documental “Al amparo del cielo”, obtuvo tres premios: Primer Corte, Kine-Imágenes y Premio Sonamos.

“Cuando venía de vuelta me enteré por amigas y amigos que me lo comentaron”, recuerda Acosta. “Estaba feliz. Con ganar un premio ya estaba bien, con tres incluso me sentí un poco culpable, como acaparador”, rememora.

El documental, dirigido por Acosta, producido por Florencia Dupont y con sonido de Nicolás Saldivia, debería terminar su etapa de montaje este año, para comenzar con la postproducción en 2021. En el filme, se retrata la cotidianeidad de “don Cucho”, un arriero de la zona cordillerana de Tinguiririca. Eso sí, este no es el primer acercamiento de Acosta al mundo rural.

“Siempre estuve en contacto con potreros y el campo, desde chico he tenido ese interés. Mi proyecto de título se llamó Huaso Chileno, entonces instintivamente empecé a trabajar mirando este mundo del campo”, señala el machalino, de 30 años y egresado de Dirección Audiovisual de la U. Católica y magíster en Cine Documental de la U. de Chile.

“Al amparo del cielo” fue filmado en 16 mm y en blanco negro, algo que el director menciona “da la sensación de que se filmó en un tiempo indeterminado”, lo que, dice Acosta, va en línea con la labor del arriero, “que funciona igual que hace 30 años. Don Cucho cocina haciendo el fuego, duerme a la intemperie, es como si fuera otro tiempo”.

Mirando a futuro, el cineasta relata que la idea “es estrenar afuera el próximo año y luego en Chile, como generalmente se mueven acá los colegas”. Si bien prefiere no revelar el nombre de algún festival en específico, Acosta sí es claro al señalar, en el contexto de la pandemia, que lo que más le gustaría “es que el documental quede en festivales a los que se pueda ir. Si el mundo lo permite, lo que más deseo es poder sentarme a verlo en una sala de cine”.