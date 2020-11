La primera semana de enero se llevará a cabo la “Prueba de Transición” para el ingreso a la educación universitaria 2021, y muchos jóvenes se están preparando en sus casas para rendirla. En Rancagua, un grupo de ellos lo hace junto a los profesores de la Academia Narvezzi, un recinto educativo que funciona desde el año 2015 y tiene por objetivo hacer que los jóvenes aprendan a través de clases exigentes y divertidas, que evidencian el amor a la educación por parte de sus profesores.

La Academia Narvezzi, fundada el año 2015 por el profesor Juan Narváez y su esposa Tamara Femenías, se define como un centro educativo independiente que entrega cursos de preparación preuniversitaria, apoyo escolar, talleres avanzados de matemática y comprensión lectora, talleres de robótica, entre otros.

Nicolás Meyer, alumno de cuarto medio que por estos días se prepara para dar la prueba de admisión a la universidad y entrar a la carrera de Ingeniera, señala: “La elegí porque me encantó que no solo se basan en formar a la persona en ámbitos académicos, sino que más allá”.

De hecho, en medio de la pandemia que afecta al mundo, Juan Narváez ha sabido reinventarse junto a su familia y los profesores que trabajan con él, logrando continuar con las clases de manera personalizada a través de la plataforma zoom y con entrega de material una vez al mes, que ellos mismos se preocupan de ir a dejar a domicilio. Incluso, les entregaron mascarillas con el logo de la academia, lo que muchos agradecen como un signo de preocupación.

Para ellos el impedimento de tener clases presenciales no ha sido tema, y tampoco para sus alumnos. “Creo que la academia ha sabido manejar muy bien el tema de la pandemia, incluso más de lo que hubiera esperado”, dice Camila Quitral, alumna que lleva 4 años tomando cursos en Narvezzi. “Se ha logrado mantener todo bastante intacto, tanto los horarios como la exigencia que se nos pone, la relación con los profesores, el material que se nos entrega”, agrega.

Patricia Blasquez, apoderada de la academia, complementa: “La Academia nunca se detuvo, han recibido los aprendizajes, han seguido con la misma mística, incluyendo los seguimientos a los alumnos y las horas de consulta. De hecho, han tenido muy buena voluntad, se dan el tiempo de ir a dejar las guías, han tomado la responsabilidad de distribuir el material”, dice.

El amor por la educación

Una de las cosas que Juan Narváez más destaca de su academia, es el amor al trabajo que existe en ella y el sello distintivo que tienen al momento de educar.

“Llevamos trabajando desde el año 2015 y hemos desarrollado durante todo este periodo muchos experimentos que nos han ido empujando a un ideal, a una especie de norte educativo. Esta meta consiste principalmente en generar aprendizajes en los estudiantes, pero considerando dos elementos adicionales aparte del objetivo principal que es aprender. Uno de ellos tiene que ver con la diversión; todas nuestras actividades en la academia, todas las clases deben tener un carácter divertido, tiene que haber risas, tiene que haber juegos”, dice.

Todo esto, es parte del modelo que han construido en el tiempo y que tiene por nombre “ADA: Aprendizaje, Diversión y Amor”. En la Academia Narvezzi, en cada clase, se entregan las herramientas y conocimientos necesarios para el desarrollo académico de los alumnos, se ríe y se nota el amor de los profesores por su especialidad. En suma, luego de una clase “Narvezzi”, los alumnos deben salir pensando que lo pasaron genial, conscientes de que aprendieron cosas nuevas y útiles para sus propósitos académicos, de un profesional que ama su labor.

“Los profes tienen todas las herramientas y tienen muy buena disposición para enseñar. Yo la verdad es que estoy full contento con esta experiencia en la academia”, cuenta Lukas Carmona, alumno egresado del Liceo Óscar Castro y que entró en marzo para lograr su sueño de estudiar medicina.

“Algo que siempre le digo a cualquier persona que me pida que describa la academia, es el ambiente que se crea. No solo entre alumno-alumno, sino que con el profe o con el resto de las personas que están en la academia”, dice Camila, y agrega: “De verdad es increíble como la academia termina siendo un lugar más que para ir a estudiar, como un lugar donde puedes sentirte seguro, puedes encontrar ayuda cuando la necesitas… es un lugar donde se puede pensar diferente a lo que uno ve normalmente y eso siempre me ha encantado de ese lugar”.

“Es super importante en la parte académica, pero también en la parte humana y personal, porque ellos están muy pendientes de lo que el alumno necesita, en la parte emocional, sobre todo para los que dan la prueba. Se hacen parte, incluso hay un trabajo posterior, después de que los niños rinden. Hay un espacio de reflexión potente”, dice Patricia Blasques

Lo que Academia Narvezzi espera para el futuro

A pesar de que por la pandemia continúan las actividades extraprogramáticas y las clases presenciales suspendidas, poco a poco, la Academia Narvezzi reabre sus espacios a la comunidad, por ejemplo, con la posibilidad de rendir ensayos de modo presencial.

Además, y pese a todos los obstáculos que el covid-19 pudo traer, Juan tiene algo claro y es su ambición por convertir a la Academia Narvezzi no solo en un preuniversitario de excelencia, sino que también en un centro de aprendizaje. “En la academia hay otros talleres alternativos que se van haciendo por temporada y eso refleja un poco la diversidad a la que apuntamos, no queremos tener simplemente una institución tipo preuniversitario, de verdad queremos tener un centro de aprendizaje, un centro de estudios”, cuenta.

Entre las alternativas que ofrecen, hay cursos del área matemática como Trigonometría o Cálculo Integral, o de humanidades como Psicología del desarrollo o ¿por qué es tan difícil comunicarnos”, dictados por los mismos profesores de la institución, quienes cuentan con un excelente currículum. Estos cursos, enmarcados en el programa de College de Academia Narvezzi, han continuado impartiéndose en modalidad online.

Además la Academia cuenta con un gran desarrollo de la extensión cultural, en condiciones normales, a lo largo del año se realizan diversas muestras de arte, clubes, charlas, tocatas y cafés literarios que ofrecen a sus estudiantes. Estos volverán con todas las medidas de seguridad apenas termine la emergencia sanitaria.

Esta institución ya comenzó a abrir las matrículas de su área de preuniversitario para el año 2021. Si necesitas saber más de cómo funciona Academia Narvezzi, o estás interesado en tomar un curso, ya sea de preuniversitario, de College o de apoyo escolar, puedes ingresar a la web www.academianarvezzi.com/, seguirlos en redes sociales o escribir al +56 9 3190 0186.