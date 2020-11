Graves problemas en la constitución de las mesas se han presentado en varios sectores de la región, si bien no hay cifras oficiales al mediodía se señalaba que solo el 70% de las mesas a nivel regional se había constituido, existen varias denuncias tanto de las candidaturas de Pablo Silva como de Fernando Verdugo en torno a que un numero considerable de votantes habría llegado hasta su local de votación no pudiendo ejercer su derecho sin que exista respuesta hasta el momento de que sucederá con esas mesas que no se constituyeron y con quienes no pudieron ejercer su derecho. Los denunciantes señalan que se les indicó que las mesas no se constituirán. Incluso candidatos se han visto imposibilitados para votar como fue el caso de Macarena Matas candidata en la primaria de Machalí que se encontró con su mesa sin constituir.

Relatos similares se han escuchado en San Vicente, Las Cabras, Rancagua y varias otras comunas de nuestra región