Ximena Mella Urra

Pasadas las 19 horas de hoy ya se conocía por un importante margen que Pablo Silva Amaya (PS) se adjudicaba las Primarias 2020 en la Región de O’Higgins, con un total de 40,15% de la votación (5.643 votos) versus el 35,74% (5.023 votos) del actual consejero regional Fernando Verdugo(PR).

Recordemos que la figura del Intendente Regional designado por el Presidente(a) de la República, va a desaparecer para dar cabida al cargo de Gobernador Regional que ahora será elegido mediante votación popular. En esta ocasión fue el Pacto Unidad Constituyente el que se inscribió para participar de estas elecciones que buscan conformar la papeleta final de las elecciones del 11 de abril del próximo año.

Si bien la jornada partió muy lenta en la mañana, pasado el mediodía ambos candidatos daban cuenta de diversas denuncias que estaban recibiendo sobre “personas que no habían podido votar y que eran devueltas a sus casas” (ver nota pagina 2), como lo explicaban. Pablo Silva Amaya, quien fuera ex intendente regional y ex seremi de Obras Públicas, relató su molestia ya que “quedó mucha gente sin votar. Muchas mesas se cerraron y otras se abrieron muy tarde, lo que para la gente de los sectores rurales debió volver a sus casas sin poder votar. El Gobierno hizo todo para bajarle el perfil a estas elecciones. Nos dieron menos de dos meses para hacer campaña en pandemia, con restricción de recursos. El ideal hubiese sido una mayor participación de la gente sobre todo aquellos que quisieron participar y no pudieron, les impidieron su derecho a votar lo cual es complicado”, denunció.

Pese a ello valoró totalmente el proceso como un acto democrático. “Seremos ahora el candidato de la centro izquierda. Puse mi nombre a disposición porque creo que es importante llevar un candidato único que refleje al sector que representamos. Era lo que teníamos que hacer”. Y por eso se mostró muy contento con los resultados.

Desde ahora, “seguiremos conversando con la gente, recorriendo toda la región para que se entienda lo que nosotros queremos. Son muchos los independientes y a esas personas queremos llegar para anunciarles que queremos hacer una Gobernación más ciudadana y con cargo a la gente, realizando mucho terreno en nuestra función”, añadió. “Las nuevas caras en la política debemos ir cambiando la forma de hacer esta, y lo digo porque es primera vez que estoy en una elección popular. Hay que ser coherente entre lo que uno dice y hace”.

También valoró su experiencia como ex intendente regional, “ya que esto ayuda mucho a hacer nuestra pega, por lo tanto creemos que podemos hacer bien un trabajo que ya hemos ocupado. Tanto como seremi y como intendente, me caractericé por hacer mucho trabajo en terreno, y eso lo seguiremos haciendo, ir a todas las comunas y visitar muchos sectores estando presente para hacer una gobernación que responda a las personas de la región”, concluyó Silva.

FELICITACIONES AL GANADOR

Fernando Verdugo Valenzuela del Partido Radical, también conversó con #DiarioElRancagüino una vez conocido el resultado de los votos. “Reconozco absolutamente el triunfo de Pablo Silva y solo me queda recalcar el esfuerzo de su equipo. Por lo tanto me queda aplaudir su esfuerzo y ponernos a disposición del trabajo que hay que hacer como radicales disciplinados, no con dobles discursos”, manifestó con su apoyo ahora a la candidatura de esta Unidad Constituyente. Fueron 620 votos de diferencia, “lo cual es una cantidad suficiente que no hay de desmerecer”.

Además, denunció al igual que Silva, que muchas mesas no se constituyeron, siendo esto “un despropósito porque va en contra del espíritu de una elección. Desde el Servel nos decían que podían cerrar una mesa si no había electores pero todos los antecedentes nos decían que sí había electores”, explicó. Asimismo reclamó la falta de difusión para este proceso “el cual era tremendamente importante y significativo para la descentralización. Hubo una falla garrafal que ojalá sea pagada”, insistió aclarando que pedirán explicaciones al Servicio Electoral. De igual manera, opinó que “no existe una información pública y fuerte que permite concientizar a la ciudadanía de lo tremendamente importante que significa una instancia como esta”, concluyó.

Finalmente, Verdugo seguirá trabajando como consejero regional y dijo que “está a disposición de lo que determina el colectivo, esos son los desafíos próximos a cumplir. Debemos hacer el trabajo que se nos demande. Tengo la mejor disposición y además tengo el cariño de la gente de mi valle”, reconoció. Y recalcó el apoyo que le entregaron comunas como por ejemplo Peumo, donde obtuvo el 93% de los votos. También agradeció a San Vicente, Las Cabras, Pichidegua, entre otras. “Mando un sentido homenaje a los trabajadores y trabajadoras de todas estas comunas especialmente de Peumo porque siempre me han apoyado”.