Si bien la baja participación electoral fue la tónica en toda la región y gran parte del país especialmente complicada fue la situación que se generó por la no constitución de poco más del 10% de las mesas receptoras de sufragios en nuestra región, un número de personas que no podemos determinar se encontró con la desagradable sorpresa de que no pudo ejercer su derecho a sufragio.

Así lo denunciaron tanto los pre candidatos Fernando Verdugo y Pablo Silva.

El ex intendente señaló que es “lamentable que el tema de esta elección sea la no constitución de las mesas. Es un proceso democrático que por primera vez se hace en la historia del país (….)y que el Servel no haya hecho la pega como corresponde y el gobierno también. Sobre todo haber tomado las precauciones de tener los vocales de mesa, hay mucha gente que no pudo ejercer su derecho a voto y eso es lamentable porque es un derecho constitucional. Incluso han sido muy lentas las decisiones regionales de hacer funcionar mesas. Esta es una elección que no tiene la misma participación de otras elecciones, por lo tanto lo más bien se pudo haber hecho funcionar muchas más mesas de lo que hizo en muchos sectores, la gente se devolvió a sus casas sin poder votar y eso no puede ser”.

Por su parte el radical Fernando Verdugo aseguró que “Hemos recibido distintos reportes de vecinos. Por ejemplo en San Vicente, está ocurriendo una situación tremendamente irregular, la encargada del local le han señalado a los votantes que no habiéndose constituido la mesa a las 11:30, que se vayan porque no van a poder votar. Hasta antes de este contacto, intentaba ponerme en contacto con autoridades regionales porque es una irregularidad enorme. Estamos con esta situación en el Instituto Comercial de San Vicente, la gente fue a votar y le decían, no está constituido, devuélvase. Esto es un derecho democrático normado por ley, estamos con disgusto respecto a la actitud que ha tomado el Servel. En la comuna de Las Cabras la misma situación, en Pichidegua también. En vez de resolver la situación, lo que está haciendo es devolver a la gente y decirle que no se hagan problema, que como no están constituidas las mesas y no es obligatorio, se vayan. Entonces esto es una irregularidad enorme”.

Más duros aún en sus conceptos fueron los consejeros regionales Mauricio Valderrama (PS) y Monserrat Gallardo (RN).

Valderrama aseguró que “bastante preocupación es la que tengo por la democracia y cómo podemos ejercer el voto de manera trasparente y legítima, que todos tengan el mismo derecho a votar. Hoy día se está dando una circunstancia que a lo mejor no está prevista por las autoridades y que afecta gravemente el tema democrático. Muchas personas han ido a sufragar y no han podido hacerlo porque no están constituidas las mesas, lo que significa que estas personas se han tenido que ir (…). Para mí, como consejero regional, considero que esto es grave y creo que deben buscarse las soluciones para que esto se revuelva ahora”.

Por su parte Monserrat Gallardo fue enfática en señalar que la situación vivida constituye “una aberración y una situación que deslegitimiza esta elección. Esto es un atentado a la democracia y a quienes quieran ejercer su libertad de voto sea cual sea su postura, haya sido baja o alta la atención de público, debe ser legítima y eso constituye un acto tremendamente grave al futuro de la democracia.”