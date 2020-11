Gisella Abarca.

Fotos Héctor Vargas.

Una situación insólita ocurrió en el Colegio Santa Teresa de Los Andes de la comuna de Machalí, luego que pasado el mediodía la precandidata a la alcaldía de Machalí por el pacto Chile Vamos, Macarena Matas (RN), no pudiera sufragar en estas primarias, ya que mesa 68 donde sufraga no fue constituida.

“Mi mesa no está constituida, lamentablemente hasta esta hora no voy a poder votar, vamos a invocar el artículo 42 de la Ley Electoral que señala que el Servel puede fusionar las mesas electoras y vamos a hacer todo para que las mesas se fusionen (…) Sería insólito que en un ejercicio democrático la candidata no pueda votar”, señaló.

Macarena Matas, anunció que tomará acciones legales “He liderado el ejercicio democrático a través de una candidatura, esperamos que el ejercicio democrático se dé, se tomen las medidas dentro del delegado de local que son privativas de él que puede decidir si esto se da o no y vamos a recurrir a todas las instancias legales para que esto ocurra”.

Cabe destacar que en la comuna precordillerana se constituyó el 98% de las mesas, donde en el colegio Los Llanos hubo 15 mesas constituidas; en colegio Gabriela Mistral 16 mesas constituidas, en el Liceo de Machalí 10 mesas fueron constituidas, en el Colegio Bellavista de Coya 3 mesas constituidas y en el Colegio Santa Teresa hubo 8 mesas constituidas, siendo la 68 la única mesa que no se constituyó en la comuna.

El Diputado Schalper

“No es razonable que una candidata se quede sin votar”

El Diputado Schalper que a esa hora se encontraba en el lugar de votación, pues ahí también ejerce su derecho a voto, oficiará al Servel y pide aclarar la situación “a la brevedad”, expuso.

“Me parece muy grave, creo que hay que actuar con agilidad porque no es razonable que una candidata se quede sin votar. Hemos tomado contacto con el SERVEL (Servicio Electoral) para hacerles ver esta situación y confiamos en que a la brevedad se resuelva, porque no podríamos quedarnos con una candidata sin votar, sería ridículo, le hago el llamado al director regional que se apersone en este colegio Santa Teresa de Machalí”, finalizó.