Por Patricio Miranda H.

Mientras los proyectos para un segundo retiro de fondos previsionales continúan su discusión en el Congreso, aún restan miles de personas que todavía no reciben el pago del primer 10%.

El 3 de junio, el rancagüino Pedro Román Cárdenas (64) hizo la solicitud para sacar parte de sus fondos previsionales. La pandemia lo golpeó como a todos, además de tener una delicada condición de salud. “Tengo problemas pulmonares, perdí movilidad en un brazo y soy viudo. Yo no puedo trabajar, pero las cosas hay que pagarlas igual”, señala Román. A ello se suman mareos repentinos, que le han provocado más de una caída y que lo han dejado, incluso, con fracturas.

Por el monto que pidió retirar, el dinero fue dividido en dos pagos. Con el primero no tuvo inconvenientes, pero el segundo, asegura, aún no lo recibe. “Fui a la AFP e incluso a la Superintendencia de Pensiones, donde hice dos reclamos. Todavía no tengo una respuesta”, reclama el hombre.

Román es uno más de los ciudadanos que engrosan la lista de quienes aún no reciben el pago de su 10%, habiéndose cumplido ya el plazo legal. Según la Superintendencia de Pensiones (SP), al 13 de noviembre había 51.599 personas en esta situación, que corresponderían “a situaciones particulares que están en revisión por parte de este servicio y las administradoras”.

Los otros pendientes

Pero estos no son los únicos dineros que están entrampados. Un reporte de la SP revela que, al 13 de noviembre, 230.885 pagos estaban “pendientes por tratarse de casos en que las personas se encuentran con retenciones por deudas de pensión de alimentos”.

En esa línea, mediante un comunicado, desde la SP aseguran que, en trabajo con el Poder Judicial, se informó a las AFP que deben dar “mayor velocidad al proceso de pagos a los demandantes de pensiones de alimentos”, además de instruir a las administradoras a “implementar un plan de reforzamiento de equipos humanos y tecnológicos”.

PIE DE FOTO_ AFP1: La Superintendencia de Pensiones instruyó a las AFP a reforzar sus equipos humanos y tecnológicos para acelerar los procesos de pago.