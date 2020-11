Karen Araya González llegó desde Iquique a Rancagua hace 11 años “porque quería una oportunidad distinta” y alejar a sus dos hijos, de 9 y 15, de un ambiente que no era el mejor. Hoy es mantenedora mecánica de la Planta de Filtros, donde ha destacado por sumarse de lleno a una actividad nominalmente masculina, pero que realiza con gusto.

“Hice un curso de maquinaria pesada con la intención de entrar a El Teniente, pero mi primer trabajo fue como capataz de aseo en la construcción. Luego tomé un curso de mantención mecánica, estudiaba y trabajaba, hasta que se me dio la opción gracias al programa Aprendices.

Partí en la maestranza de Teniente 8, con miedo por el machismo en la minería (yo también tenía una visión machista) pero me recibieron muy bien y se dieron el tiempo de enseñarme. Hoy llevo un año y 3 meses en Filtros, donde no hay diferencias con los hombres y todos somos un equipo.

No somos el lado débil. Como mujeres tenemos otra visión, no usamos la misma fuerza pero aportamos de igual manera. Por ejemplo, en seguridad, ya que siempre vemos peligro donde no lo hay y de esa manera podemos detectar falencias y ayudar a corregirlas. Y somos más metódicas para cumplir y ayudar a que se cumplan los protocolos Covid, donde hemos destacado como área.

Creo que el equipo y la jefatura en general se dan cuenta que nosotras hacemos un aporte y no pasamos inadvertidas. Con mi compañera Cecilia Pichún hemos demostrado que trabajamos a la par y eso es clave, porque la idea siempre es hacer las cosas bien para abrir el camino a nuestras pares.

Me gusta lo que hago. Si me ponen adelante una escoba y un martillo elijo el martillo. Siempre trabajé con mi esposo en su taller así que nada es nuevo, salvo que acá las maquinarias son gigantes. Y si sigo haciendo bien las cosas me proyecto en El Teniente, quizás no en lo mismo cuando ya esté viejita, pero siempre buscando la forma de aportar a una empresa tan importante para nuestro país”.