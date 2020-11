Hace un par de días el gobernador de Cardenal Caro Carlos Ortega y el seremi del Deporte Diego Ramírez, revisaron e inspeccionaron los protocolos sanitarios de la piscina temperada Pura Vida, ubicada en calle Evaristo Merino de Pichilemu ante la futura reapertura de esta.

En la visita, las autoridades detallaron los pasos a seguir, recalcando que el funcionamiento de estos recintos solo están permitidos en comunas que estén en la fase 4 del “Plan Paso a Paso”.

“El compromiso es cumplir con las normas que exigen, entre otras cosas, aforos limitados, un metro lineal de distancia entre individuos, habilitar accesos exclusivos para la entrada y salida, entre otras. Pero lo más relevante, es mantener el autocuidado porque la pandemia sigue vigente y todos sabemos sus nefastas consecuencias”, indicó el seremi.

Mientras que, el gobernador Ortega, sostuvo que el protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 en piscinas, “está disponible en la web del Minsal pero volvemos a insistir que las medidas no tendrán valor si las personas no asumen con responsabilidad esta crisis que no tendrá salida hasta que se encuentre la vacuna”.