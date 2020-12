Ricardo Obando.

En la era de Dalcio Giovagnoli al mando de O’Higgins, uno de los elementos que más ha destacado, especialmente por su estabilidad para actuar en defensa y en una zona compleja como la banda izquierda, es Matías Fracchia.

El jugador, que con Pato Graff prácticamente no vio minutos en cancha y que ahora está siendo titular y con buen rendimiento individual, analizó este lunes lo que será el partido del viernes venidero frente a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador.

Al respecto, el defensor manifestó que “va a ser un partido difícil, no hay ninguno fácil. Venimos haciendo las cosas bien, hay que seguir adelante con este ritmo que tenemos”.

Junto con ello, señaló que “ellos son de buscar la contra, tienen punteros muy rápidos, pero nosotros estamos enfocados en repetir lo que venimos haciendo”.

Es más, destacó que por cómo están jugando, “veo es que difícil que un equipo nos gane, estamos bien parados atrás y el equipo está ayudando”, y que más que mirar al rival, “nos tenemos que enfocar en nuestro trabajo y que ellos se preocupen por nosotros”.

DESTACAN EN RETAGUARDIA

En los últimos encuentros, los celestes no han recibido goles en puerta propia y acumulan tres victorias consecutivas.

Lo anterior, agregó Fracchia, “no es solo un trabajo de la línea de cuatro, sino que de todo el equipo. Los punteros ayudan mucho a defender con nosotros, los volantes están corriendo mucho y arriba el Taque (Gotti) y Marcelo (Larrondo) igual. Es un trabajo colectivo que nos ha permitido mantener el arco en cero”.

Pero también, el zurdo tuvo palabras para su momento personal en el plantel. Según manifestó, pese a que antes no era considerado por el técnico anterior, no decayó en sus labores con el equipo. “Personalmente no he cambiado nada, simplemente me llegó la oportunidad y como venía entrenando bien y preparándome bien, estuve listo para el momento”, argumentó, y que con sus actuaciones, “he podido ayudar al equipo y hemos podido sacar las cosas adelante”.

De paso, el hijo del recordado volante uruguayo Marcelo Fracchia, añadió que en la actualidad, el estar jugando y haciéndose de un puesto con la celeste rancagüina, “es una sensación muy bonita, la vengo buscando hace años, en mi carrera me tuve que dar una vuelta larga, pero ahora está dando sus frutos”.

HAY CONFIANZA

Finalmente, Matías Fracchia indicó que en el equipo el trabajo que han realizado y los triunfos que han conseguido los han consolidado como grupo. “Ahora que, los resultados empezaron a llegar, más confianza tiene el equipo, se nota en los partidos”, dijo, comentando también que “ojalá seguir la racha, en el comienzo del año perdíamos partidos y ahora que tenemos la positiva seguir adelante, seguir ganando porque todavía estamos en la parte baja de la tabla y, como equipo, no estamos pensando en eso, queremos llegar a alguna copa porque nos tenemos confianza”.