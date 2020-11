Conforme a las primarias realizadas este domingo 29 de noviembre debo opinar que ocurrió una situación lamentable, donde varios ciudadanos no pudieron ejercer el derecho político más importante, el derecho a sufragar, el cual se encuentra reconocido en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por Chile (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos), estos ciudadanos al llegar a votar y ejercer su derecho se percataron que la mesa a la cual fueron asignados no se encontraba constituida, lo cual les impidió votar y poder participar en nuestra República Democrática. Espero que el Servicio Electoral aclare esta situación lo antes posible, ya que dicho servicio es el responsable de “Administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la elaboración y actualización de los padrones electorales y el acto electoral.” (Artículo 61 N°1 de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, por mandato explícito de la aún vigente Constitución en su artículo 18).

Para dar como ejemplo, yo ese domingo al ir a votar me encontré con una señora bastante amable la cual se vio impedida de ejercer su derecho como ciudadana al no estar constituida su mesa, ante ello no le quedo más que simplemente irse para su casa habiendo perdido el tiempo intentando de ejercer el derecho más importante en una democracia, situación que me impacto y que no debería ocurrir NUNCA en una república democrática.