“Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.

Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso;

Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza…” Salmo 40: 1-4

Todos en nuestro diario vivir tenemos la experiencia de que nos ha tocado esperar en más de una oportunidad en nuestra vida. Esta espera, se ha acrecentado especialmente en este tiempo de pandemia, esperar en una fila para entrar a un supermercado, Banco, para ir al médico, para tomar locomoción, he incluso cuando vamos a ser padres o cuando esperamos el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos.

Debemos reconocer que nuestra naturaleza humana por lo general es impaciente «no nos gusta esperar», sin embargo, la sociedad nos invita e impulsa hoy en día a ser más instantáneos e incluso las industrias alimenticias han puesto en el mercado <<alimentos instantáneos>>. La tecnología nos ha impulsado a obtener de una forma rápida casi todas las cosas con tan solo apretar un botón, podemos realizar un sin número de trámites; por lo tanto, a raíz de esta situación, cuando nos toca esperar, la espera también nos desespera y no logramos pensar con serenidad incluso podemos llegar a tomar decisiones apresuradas buscando una respuesta y que a veces no son las más indicadas. El Rey David a través de su experiencia, en este salmo nos dice:

“Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.”

La paciencia es un don de Dios. También es una forma en que el Señor nos da Sus bendiciones. Así como la naturaleza espera pacientemente a que la lluvia y el rocío caiga, de esta misma manera los hijos de Dios pacientes esperan a Dios para que El derrame sus bendiciones sobre ellos.

Parte de la letra de un canto cristiano del canta autor, Jesús Adrián Romero dice:

“Esperar en Ti difícil sé que es mi mente dice, no no es posible. Pero mi corazón confiado esta en Ti, Tu siempre has sido fiel me ha sostenido. Y esperare pacientemente, aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón.” (J A: R)

Que la espera, no le desespere haga suyas las palabras del salmista que dice: “Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor…”

San Pedro apóstol nos dice: “vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.” 2 Pedro 1:5-7

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.