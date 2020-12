CARLOS BRAVO BARROS

A un año de la gran marcha ciudadana del 25/10/19 en que alrededor de un millón y medio de personas manifestaron sus descontentos y frustraciones,el 25/10/20 en forma ejemplar y recordando otras instancias gloriosas de expresión democrática votaron mayoritariamente, -alrededor de un 80%- por una nueva Constitución elegida directamente por la ciudadanía.En esencia,determinaron la elección de una asamblea constituyente formada por 155 miembros con paridad de género.Quienes serán los depositarios –orgullosa misión- de redactar esta nueva Carta Magna. En otras palabras,diseñar el marco referencial: Político y Valórico que normará nuestras relaciones ciudadanas y medioambientales.Quizás por treinta,cuarenta o más años.

Todo lo anterior,en términos poéticos sería congruente con “La Cara Brillante de La Luna”.A continuación, quisiera exponer algunas dudas que eventualmente podrían oscurecer la luminosidad de este proceso.

A.) El día del plebiscito, se afirmó soberanamente que la asamblea constituyente estaría integrada por independientes y eventualmente por miembros de partidos políticos. La praxis indica que dominarán estos últimos, dadas las dificultades de competir para los que provengan del mundo independiente. La tentación para las cúpulas partidarias será grande, la de nominar como candidatos a constitucionalistas a miembros afines, dé probada fidelidad y servilismo político.

Características no siempre concurrenciales con las capacidades e idoneidades que la alta función constituyente exige. Me temo que “El Carruaje Constitucional” lo movilicen una minoría de caballos vareros sobre una mayoría de postillones. Ojalá que el juicio anterior corresponda a una imaginería equívoca de este autor.Por el contrario, podría ocurrir que los partidos políticos –con un mínimo de reconocimiento social: 2% (Encuesta CEP Dic.2019)-entendiendo el momento que vive el país y el compromiso de redactar una propuesta constitucional, nominen candidatos con la representatividad y los conocimientos que el desafío demanda. Sería un gesto de grandeza que revindicaría “La Gran Política”.

B.)Actualmente se encuentra en trámite en El Senado,la propuesta de reservar 25 cupos –sobre los 155 acordados en el plebiscito recién pasado- para las diversas etnias del país.Catorce para la representación mapuche y los once restantes para el resto de los pueblos originarios, entre otros: Atacameños, Quechuas,Aymara,Diaguitas etc.Lo anterior no sólo significaría una sobrerepresentación – A manera sólo de ejemplo, a nuestra Región La del Libertador se le han asignado cinco cupos- sino además, alterando el espíritu de la reciente consulta.

Reconociendo las acreencias que mantienen estos pueblos con el país, que en su momento habrá que saldar ,no nos parecen democráticas estas distorsiones u ortopedias que alteran el sentido unitario del país y las normas democráticas.

C.)Las elecciones de Convencionales Constituyentes se realizarán el 4 de Abril del próximo año, conjuntamente con las correspondientes a los gobiernos comunales (Alcaldes y Concejales) y Además de los nuevos Gobernadores Regionales. Sin desconocer la importancia de estas funciones, creo que un acto no habitual y de tanta importancia nacional como es la elección de los redactores de prácticamente “Un Nuevo Contrato Social”, se merece un llamado de “Exclusividad Electoral”. Creo además, que el período que media entre el presente y la fecha del 4/4/21 (Extraoficialmente, se atrasaría una semana más por coincidir con Semana Santa) es un tiempo muy distractivo: Fiestas de Fin de Año, Navidad, Vacaciones ,Inicio del Año Escolar Etc. Que no van a permitir los espacios de discusión y reflexión que este gran desafío plantea. Podría eventualmente postergarse por sesenta días, sólo la elección de los correspondientes constituyentes. Abriendo un espacio suficiente a niveles de cada comuna, quizás en el espíritu de una “Ágora Comunal”, para discutir los contenidos y entender los significados de estas “Nuevas Normas Sociales”.

Finalmente, coincidiendo con nuestro histórico mes de Octubre, el 3/10/20 El Papa Francisco I da a conocer su última Encíclica : “Fratelli Tutti” (Hermanos Todos).Texto muy oportuno para el momento que vivimos, especialmente en nuestro país. Recomiendo su lectura tanto para creyentes o nó. Sólo quisiera transcribir dos pequeños textos, al terminar este ensayo, que me parecen muy pertinentes. “El Papa nos dice conjuntamente de no olvidar la Historia, lo que hemos sido y nos pregunta: ¿Qué significan hoy algunas expresiones como Democracia, Libertad, Justicia, Unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación,

como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción” .Termino con una frase de Francisco I muy invocadora para el momento actual que vivimos :Nos invita “A que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras.”