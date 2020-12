En medio de todas las manifestaciones sociales del año pasado, mientras la economía y especialmente los emprendedores luchan por subsistir y cuando la tabla de salvación parece ser el retiro del 10% , en medio del sentimiento generalizado de que los sueldos(si es que se tiene) no alcanzan para llegar a fin de mes queremos hacer una reflexión, nuestra intención esta lejos de siquiera esbozar una verdad, no tenemos las cifras que significarían pero creemos que es una buena aproximación a palear necesidades universales, esto sólo desde el sentido común. Es que poco se ha debatido en torno al Impuesto de Valor Agregado, el IVA no sólo es el impuesto que más recauda dinero para el Estado, sino también es el más retrogrado de los impuestos al estar todos obligados a pagar, y más que nadie los más necesitados.

El IVA lo pagamos cuando compramos pan, cuando paramos la olla, por eso en algunos países existe lo que se llama IVA diferenciado, así por ejemplo los productos de la canasta básica debiesen tener un IVA cercano a 0, posteriormente los bienes culturales o educativos que tanta faltan nos hacen un valor de impuesto algo mayor, así impresos -libros, diarios, revistas- un IVA de un 3 o 5%, así hasta llegar por ejemplo a un collar de diamantes con un IVA de un 50% o más, es decir un verdadero impuesto al lujo. Así, el IVA diferenciado permite beneficios significativos para los consumidores, significa que quienes utilizan la mayor parte de sus ingresos en cubrir sus necesidades básicas paguen menos, y quienes consumen productos considerados un lujo paguen más y al mismo tiempo no afectar la recaudación fiscal e incluso ampliarla gravando bienes suntuarios.

Habrá que sacar bien los cálculos, debatir que productos entran en que categorías, pero esta es una solución que ya varios países del mundo han adoptado y que sería bueno al menos estudiar. De implementarse, además, traería un efecto en los productos básicos inmediato, notándose una baja en su precio.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director