Gisella Abarca

Un nuevo trabajo musical es el que está presentando en plataformas digitales y radios, el cantante de San Vicente “Nadir” quien lanzó su nuevo single “Afortunado”, trabajo musical que realizó en colaboración con Rodrigo Gaete “Ro”.

Su nuevo single es una canción escrita a su pareja donde se expresa musicalmente a través de un estilo pop/latino que lo llevan a generar una atmosfera positiva y alegre para así entregar un mensaje de amor y optimismo, cuenta Nadir “El tema es una colaboración con un gran amigo de años Ro (Rodrigo Gaete) con quien hemos compartido música y experiencias durante mucho tiempo. La idea de grabar esta canción con él, fue porque siempre quise hacer una colaboración y esta canción cumplía con todos los requisitos para eso, aparte me gusta mucho como canta “Ro” y sentía que su estilo calzaba justo con lo que yo quería proyectar en la canción”.

El cantante san vicentano agrega que la letra es de su autoría “la letra habla sobre sentirse afortunado por la persona con la que estás, con la que decides compartir la vida, es un análisis en donde te das cuenta de lo suertudo que eres y lo importante que es valorar a quien tienes al lado”.

Nadir cuenta que este trabajo musical fue grabada a principios de año, pero con la llegada de la pandemia, los planes musicales cambiaron “Esta canción fue grabada a principios de año y se iba a lanzar entre los meses de marzo y abril, pero con todo lo que sucedió fue imposible, decidimos darle tiempo y esperar el momento justo para lanzarla. Ahora nos encontramos muy contentos de poder sacar esta canción y buscar que llegue a esas personas que se siente afortunadas de tener una pareja maravillosa a su lado”.

En este nuevo single “Afortunado” en las guitarras participó el músico nacional “Eduardo Lalo Vera”, la que fue mezclada por “ZLG” (Ozuna, Kidd Teton, Pablo Chill-e) y masterizada por “Francisco Holzmann” (Mon Laferte, Paloma Mami, Gente de Zona).

El trabajo musical se suma a los singles de Nadir, entre ellos “Ven Vamos a Bailar” (2017), “Corremos” (2018), “Tu Boca” (2019),” Tiempo de escasez” (2020) y ahora su nuevo single “Afortunado” que lo puede encontrar en Spotify, Facebook, TikTok y en Youtube en el siguiente link

https://www.youtube.com/watch?v=Yh6RAvj7k3s&ab_channel=NadirOficial

Cabe destacar que el gusto por la música lo manifestó el artista a muy temprana edad, donde logró reconocimiento en su natal comuna de San Vicente. Tiempo más tarde, surgió la inquietud de perfeccionar sus cualidades artísticas, estudiando en Santiago, especializándose en Canto Profesional.

Desde 2009 a 2011 Nadir se ha nutrido de nuevas experiencias participando en importantes galas, además de programas de televisión. Junto a ello, siguió colaborando como corista con artistas reconocidos nacional e internacionalmente, entre ellos el cantante, compositor, actor y músico puertorriqueño “Luis Fonsi”, también colaboró para “Los Ángeles Negros”, “Germain de la Fuente”, “Luis Jara” y “Nate James”.

COLABORACIÓN MUSICAL DE RODRIGO GAETE

Después de un tiempo de ausencia debido a la pandemia el cantante “Ro”, conocido como Rodrigo Gaete regresa con más fuerza a la música con un nuevo proyecto que le permite presentar su primer sencillo que esta vez viene en colaboración de un destacado cantante de la región “Antes de la pandemia me hablo Nadir para ver si me parecía grabar un feat con él. Lo cual me pareció interesante ya que siempre tengo ganas de hacer música y si es con colegas mucho mejor”, sostuvo “Ro”.

Respecto al proceso musical, el cantautor y vocal coach en Academia Integral de las Artes de Rancagua “Ro” cuenta que “Tuvimos reuniones para armar el video clip, pero luego se nos vino la pandemia y decidimos dejar el proyecto hasta nuevo aviso. Hace poco tiempo retomamos la idea de lanzar el tema y se pensó en crear un video casero, pero la canción merecía un video bonito que le acompañara y al entrar a fase 3 decidimos grabar juntos un video promocional que nos permitiera alcanzar un público más masivo”.

Rodrigo Gaete cuenta que en cuanto a la interpretación del single es “un tema muy fresco, jovial, veraniego, de amor sincero”, revelando que “Nadir es un excelente compositor e interprete, y para mí ha sido un honor compartir escena con él y preparar este material. El tema es de autoría de Nadir, pero juntos fuimos dando vida a la interpretación del tema ‘Afortunado’, el cual fue muy fácil de digerir y sobrellevar porque tenemos gustos a fines por el estilo musical, nos fue muy grato realizar este proyecto”.

El artista rancagüino agradece “a los medios que nos apoyan a difundir nuestra música, a ustedes El Rancagüino principalmente por apoyar siempre a los artistas de nuestra región, y a todas las personas que han seguido mi música en todos estos años. Estoy feliz de volver a reencontrarme con todos ustedes”.

Cabe destacar que el cantante en la actualidad se encuentra preparando su nuevo material “Hecho a mano” un álbum con canciones de su autoría y compositores emergentes. Para este disco ya se grabó su segundo video promocional en la ciudad de Miami y Orlando USA que será lanzado el 2021. Ahora se encuentra promocionando el nuevo single “Afortunado” junto a Nadir.