Hay tradiciones que no mueren con el paso del tiempo, hoy 8 de diciembre lamentablemente por la pandemia que nos aqueja veremos una pausa, no serán como cada año varios miles de personas las que llegaran hasta La Compañía y Puquillay a rendir homenaje a la Inmaculada Concepción, pero seguramente miles serán las que de manera virtual participarán de esta festividad y miles serán quienes volverán a los santuarios cuando la situación sanitaria lo permita.

Pese a esta pausa, en un tiempo que se dice que Dios no tiene cabida en la sociedad y que al mismo tiempo que con justicia la Iglesia está cuestionada por los crímenes de algunos de sus miembros, y se llama a a guardar silencio frente a diversos temas que no agradan a algunos grupos especialmente activos en redes sociales, cientos de miles de chilenos dicen que los temas del espíritu no pueden estar ajenos de la discusión social.

No necesariamente toda estos miles de personas tienen un mismo pensamiento político, ni menos votarán todos al unísono por un determinado líder, sino simplemente son una muestra de una gran diversidad de personas, unidas por una fe, por una esperanza y por múltiples problemas por los que piden el auxilio divino. Si bien es cierto que la confianza en la jerarquía de la Iglesia ha decaído considerablemente, no así lo ha hecho la religiosidad .Es innegable que la religión está y seguirá muy íntimamente ligada con las fibras más profundas de nuestro pueblo.

Luis Fernando González V

Sub Director