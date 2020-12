Este lunes 7 de diciembre, trabajadores asociados al Sindicato Base de la empresa Clínica de Salud Integral inicia una huelga legal.

En la última reunión sostenida ante el mediador de la Inspección del Trabajo, se le comunicó a la empresa el resultado de la votación alto porcentaje de los trabajadores rechazaron la última propuesta de la empresa, decidiendo iniciar la huelga legal.

Así lo indicó el presidente del Sindicato Base de la empresa Clínica de Salud Integral, Cristian Muñoz “A contar de este lunes se inicia la huelga legal en contexto de negociación colectiva por aprobación de la asamblea. La huelga se hace efectiva a contar de este domingo a las 00:00 horas, donde no puede ingresar nadie a trabajar salvo las personas que estén designada como parte de los servicios mínimos, turnos éticos”, comunicó.

El dirigente informó que en el Servicio de Urgencia “solamente se podrán atender los pacientes categorizados como más graves, C1 y C2. Laboratorio sólo atenderá las demandas internas, en hospitalización está la UCI con turno ético donde queda un enfermero y dos técnicos por turno, para recibir pacientes graves derivados de Urgencia”, práctica que se replicará en el servicio de Medicina y Cirugía. En el servicio de Neonatología, en tanto, quedará una matrona y dos TENS por turno, al igual que Maternidad, informó Muñoz, agregado que “en pabellón no puede haber ninguna cirugía programada, queda un equipo quirúrgico por cada turno para atender las necesidades de los pacientes que ingresen por urgencia”.

El presidente del sindicato detalló además que cerca del 75% de los trabajadores están asociados al sindicato, por lo que llama a las personas con horas agendadas a chequear la situación “en las consultas de médicos estará solamente el personal que no esté afecto a la negociación atendiendo en sus pisos; el Centro Médico prácticamente no va a funcionar, porque queda con una dotación mínima. Entendemos el impacto que puede generar esto en los pacientes, por eso el llamado es que prevengan y no asistan, porque no tenemos certezas que los médicos atiendan”, indicó Muñoz.

En cuanto a la extensión de la huelga Muñoz informó que “es indefinida, va a depender y lo vamos a ir analizando; pero en lo inmediato, si la empresa nos entregó una declaración que no va a negociar durante la huelga, va a depender de la voluntad de la empresa más que nada, eso puede hacer que se revierta esto”, remarcó.

CLÍNICA RED SALUD LAMENTA LA DECISIÓN DEL SINDICATO

Por su parte, por medio de una declaración Clínica Red Salud lamentó la decisión del Sindicato Base de Clínica Salud Integral expresando “desafortunadamente no fue posible acceder a posiciones con el Sindicato Base Clínica Salud Integral S.A. aun cuando presentamos una propuesta que representa un gran esfuerzo para la empresa en las actuales circunstancias y que constituye una mejora importante en las materias conversadas durante este proceso”.

El escrito agrega “entendemos que toda huelga conlleva algunas alteraciones y, en nuestro caso, esperamos que los efectos de esta paralización en nuestros colaboradores, profesionales de la salud y pacientes, sean lo más acotados posibles, con apego al marco legal correspondiente”.