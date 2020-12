En su domicilio en Lo Miranda falleció esta mañana Mario Lübbert , rancagüino , ex alumno del Instituto OHiggins colegio del cual fue su primer presidente del Centro de Alumnos . Sus compañeros del 4° C Humanista generación del 71 le recuerdan con gran afecto especialmente por las gratas reuniones de curso organizadas por él.

Estudió Arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso para posteriormente inclinarse por el diseño y la publicidad .

Fue fundador de una de las más grandes agencias de publicidad, PROLAM y de la Escuela de Publicidad de la Universidad del Desarrollo .

En el ámbito gremial fue presidente de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad ACHAP .

Fue creador del programa “En la Mente del Empresario” transmitido por canal 13 cable en donde entrevistó a grandes personajes de la industria nacional .

Participó activamente en la Fundación del Mar junto a muchos ex marinos con los que realizó una gran labor .

Sus restos están siendo velados en Funerales Rodriguez en Rancagua .