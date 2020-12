El médico integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Dr. Juan Luis Castro, criticó la falta de “medidas concretas” para frenar la segunda ola de Covid anunciada por el Gobierno.

El parlamentario subrayó que “este mes de diciembre es decisivo, se juega todo lo que va a venir en la segunda ola, y no se sabe de medidas concretas, no se ve cuál es el camino a seguir, lo que vamos a hacer para impedir que enero sea una catástrofe. De eso todavía no se oye padre, y eso es lo que la gente está esperando”.

Castro agregó que “Si es un hecho que la segunda ola viene, que en cinco o seis semanas más estará instalada en nuestro país, si las fronteras siguen abiertas y se promueve el turismo para afuera y para adentro, si las playas y piscinas van a estar casi abiertas como siempre, y todo se refugia en el autocuidado, como si la autoridad no tuviera nada que intervenir en este proceso, es como ponerle la alfombra roja invitando al virus a que llegue lo más pronto posible”, afirmó el parlamentario.

Finalmente, el diputado Juan Luis Castro, pidió “a la autoridad máxima responsabilidad, es ahora y si no cuándo, porque de lo contrario todo estará el destino fatal de la gente que pueda afectarse, morir, y socavar todo lo construido en el manejo de la pandemia hasta ahora”.

O´Higgins entre las regiones que más han aumentado sus casos en los últimos 7 días. – El Rancagüino (elrancaguino.cl)