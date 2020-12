“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:1-3

Esta grande nube de testigos que, nos menciona el texto, la componen, las personas mencionadas en el capítulo anterior, estas personas, como: Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, entre otros, se caracterizaron por su fidelidad, su fe, ante las adversidades, por lo tanto ellos deben ser un estímulo para nosotros, pues nosotros, no somos los primeros ni los únicos en luchar con los problemas que a diario afrontamos en la vida. Otros también han participado en la carrera y han ganado y su testimonio nos anima a correr y a ganar.

¿Hacia dónde debemos mirar?

El texto Bíblico nos dice: “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe…”

Debemos fijara nuestros ojos en Cristo, si apartamos nuestra mirada de él y miramos a nosotros mismos o circunstancias que nos rodean, nos vamos a desalentar a deprimir, vamos a titubear nos vamos a hundir.

En el evangelio según San Mateo el Apóstol Pedro ve a Jesús caminar por las aguas que estaban azotando la barca y le dice a Jesús: “Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! 31Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”

Juan Pablo Segundo, en su visita a Chile, cuando el país estaba atravesando algunas situaciones de adversidad, en su mensaje dijo: “No os canséis de mirarlo a El

Fijemos nuestra mirada en Jesús, mirando a Jesús hallaremos, consuelo, seguridad aliento, no permita que sus temores o circunstancias se interpongan entre usted y Jesús.

No mire su mano con que se aferra a Cristo, no mire sus oraciones, no mire su esperanza, no mires tu fe, mire a Cristo “el autor y consumador de la fe” y hallara seguridad, salvación, sanidad para su espíritu, para su alma. “No se canse de mirarlo a El”

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.