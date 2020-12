Llegan estos días tan gratos y hermosos, en que recordamos la venida de Jesús al mundo, en que nuestro corazón se llena de nobles y bellos sentimientos.

Para quienes hacemos del comercio nuestra vida, estos días son de dulce y agraz. De dulce, porque nuestras actividades se agilizan, nuestras ventas aumentan, y podemos ver en nuestros establecimientos cómo se iluminan los rostros de los niños y se alegran las caras de sus padres vitrineando o comprando los obsequios. Por consiguiente, nos sentimos felices, depositarios de esta noble actividad de proveer a quienes lo necesitan.

De agraz, porque nuestro trabajo se recarga, los horarios se alargan, se hacen pesados los días, y para hacer la felicidad de muchos millones, los miles que somos comerciantes debemos renunciar a dedicarle más tiempo a nuestras familias, gozamos de menos libertad de movimiento, debemos cumplir nuestra labor como nuestros consumidores lo esperan y lo piden.

A esto se suma lo “desagradable” que se ha convertido el centro de nuestra capital regional, la mala planificación vial en importantes arterias del centro ha hecho insostenible los tacos y los bocinazos porque los vehículos no avanzan, todo se transforma en un caos permanente, mientras que las ciclovías están vacías. Es muy lamentable que las autoridades pertinentes no se hayan dado el tiempo de observar in-situ esta problemática. En esta importante época del año para el comercio, no podemos permitir que venir al centro sea una verdadera odisea.

Hacemos un llamado a la autoridad a escuchar a los que vivimos los problemas del centro, estamos disponibles para reunirnos con ellos y aportar ideas para dar rápida solución a este y otros problemas.

Aprovechamos de hacer un “llamado general” al AUTOCUIDADO, a hacer sus compras con anticipación, sin aglomeraciones, que lo hagan con todas las medidas de seguridad posible frente al Covid 19, a nuestros clientes que vengan con sus mascarillas, ojalá con guantes, se tomen la temperatura al ingresar, usar alcohol gel en todo momento y apenas puedan lavarse muy bien las manos, así estaremos todos más tranquilos y no aumentaremos los casos en esta importante época.

Como Directorio de la Cámara, el cual me honro en presidir, queremos dedicar esta columna, en primer lugar, a mis consocios de la Cámara y a todos los colegas del comercio, así como a sus trabajadores y sus respectivas familias, instándolos a cumplir fielmente sus deberes, a trabajar con entereza, rectitud y fuerza, a servir a manos llenas, como es el norte de los comerciantes.

Este saludo lo extendemos también a nuestros clientes, a quienes confían en nuestros establecimientos y en nuestro permanente esfuerzo por servirlos.

Deseamos que esta Nochebuena todos puedan estar en sus hogares, rodeados de sus familias, con su corazón alegre, en paz y satisfechos por haber cumplido como hijos, padres, maridos y esforzados comerciantes.

Les envío un gran abrazo, mi deseo de éxito en sus actividades y de todo corazón desearles una ¡¡..Feliz Navidad..!!

Rodrigo Zúñiga Morales.

Presidente.

Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo.