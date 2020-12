Gisella Abarca

Este martes, en el reporte nacional Covid 19, el Ministro de Salud informó que la región de O’Higgins junto con Coquimbo, Maule y Metropolitana presentan el mayor aumento de nuevos casos confirmados de Covid 19 en los últimos 7 días.

En esta línea, el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz comunicó que la región se mantiene en una “meseta”, “Hemos visto en la región que hay algunas comunas que entraron en un proceso de meseta, un descenso sostenido las últimas 6 a 7 semanas”.

No obstante la autoridad sanitaria agregó “hemos tenido algunos aumentos y brotes en algunas comunas como Coltauco, Doñihue, tuvimos hace un par de semanas un pequeño clúster y aumento en Pichilemu” apuntó.

Y es que en estos últimos nueve días, la comuna de Doñihue ha presentado un promedio de 4 casos diarios, destacándose este 7 de diciembre, donde tuvo 7 casos nuevos de Covid. Mientras que Coltauco, ha presentado un promedio de 7 casos diarios, siendo los días 1 y 6 de diciembre los días que presentó 11 personas contagiadas en un día. Este miércoles, la comuna tuvo 3 nuevos contagios sumando hasta la fecha 529 personas que han contraído el Covid 19.

“QUE AUMENTEN LAS FISCALIZACIONES EN LOS PACKING Y PONGAN MÁS RESGUARDO A TODA LA COMUNIDAD”

El alcalde de Coltauco, Rubén Jorquera si bien reconoce la situación sanitaria de su comuna, critica el actuar de las autoridades de gobierno respecto a las medidas que están tomando “es verdad lo que pasa, pero las autoridades deberían decir qué es lo que no están haciendo ellos para que nosotros tengamos esa cantidad de contagios. Sabemos que en enero va a quedar la escoba y las autoridades de gobierno abren las fronteras, invitan a los adultos mayores a que salgan a pasear y ante eso el gobierno pone a toda la gente en contra ante medidas que uno tome como autoridad local”, subrayó.

Jorquera informó que “En 8 días hemos tenido más de 60 personas contagiadas. El mes pasado tuvimos 40 contagios en un mes, tuvimos un aumento grande, vamos en más de 500 contagiados en la comuna”, el edil reveló que los casos activos en Coltauco sobrepasa las cien personas.

En esta línea, el jefe comunal de Coltauco dio a conocer las medidas que ha tomado para frenar en parte los contagios en su zona “estamos cerrando el comercio a las 19:00 horas, restringimos todas las actividades deportivas, el carro navideño fue suspendido, la feria la suspendimos. Nosotros las medidas las estamos tomando, pero con las medidas del gobierno, hacen creer que esto ya pasó, porque abren pub, abren comercio…”

No obstarte, uno de los puntos críticos que reconoce el jefe comunal para la diseminación del virus en su comuna son los packing “El seremi estuvo acá, le dijimos de la situación de los packing que hoy no están tomando las medidas de resguardo que ellos mismos imponen y estamos pidiendo que hagan la fiscalización que tienen que hacer, los llamamos a que aumenten las fiscalizaciones en los packing y ponga más resguardo en general a toda la comunidad”, enfatizó.

En esta línea, el edil agregó “En 8 días llegamos a más de 60 contagiados producto de los packing donde a esas personas las están trasladando no como corresponde, no como la Seremia de Salud está indicando. Se requiere más fiscalización de parte de ellos, porque nosotros vamos a un packing y nos echan, porque no tenemos facultad para hacer esa tarea”.

Jorquera además, reprendió a la autoridad sanitaria la falta de información en cuanto a las personas contagiadas, “la autoridad no está tomando las medidas, no nos avisa cuando las personas están contagiadas; sabemos por los familiares que nos están llamando, y ahí llamamos a la seremia que se contacte con las personas que tome las medidas de precaución, de eso puede pasar una semana y la gente sigue contagiándose. Ellos aíslan a las personas que están contagiadas, pero no toman las medidas en forma rápida para los que están con contacto estrecho”, finalizó el edil de Coltauco.