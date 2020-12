Ricardo Obando.

Se ganó, pero siempre hay autocrítica. El director técnico de O’Higgins, Dalcio Giovagnoli, manifestó que el equipo tuvo problemas frente a Huachipato, pero que supo resolverlos para sacar adelante una tarea complicada y quedarse así con la victoria.

En la conferencia de prensa posterior al término del encuentro, el DT comentó que “desde lo táctico estuvimos en deuda y desde el funcionamiento también”, pero que “todo esto ayuda porque hay que seguir mejorando”.

Junto con ello, expresó que “en el primer tramo no se pudo presionar bien” y que su escuadra “se transformó en un equipo largo y se perdió el circuito de juego”.

Además, dijo que este lance “tal vez no fue lo esperado desde el funcionamiento, pero creo que hay que ponderar el carácter del equipo y la búsqueda. Es un complemento cuando no sale el juego”.

Justamente, tras una primera parte irregular (pero ganando 1-0), Dalcio movió la pizarra buscando una mejoría. Al respecto, expresó, lo pudieron hacer con la entrada de Gotti. “Con el ingreso de Gustavo mejoramos lo táctico, el equipo se posicionó un poco más arriba, pero el circuito de juego hizo ataques más directos”, aseguró.

Eso si, fue enfático en valorar que Huachipato “fue un rival digno, que maneja muy bien el ataque directo mixturado con el circuito. Creo que Valenzuela hizo un gran partido” y que, en la previa, “sabíamos que el rival de turno era muy difícil, que tiene un funcionamiento marcado. Si bien nosotros no tuvimos demasiados sobresaltos, ellos han inquietado”. A lo anterior, agrego que “si bien (los visitantes) no tuvieron situaciones claras, fue un equipo que nos manejó bien el balón y por momentos no supimos resolverlos, porque nuestro equipo se nos hizo muy largo”.

Es más, frente a ese panorama, destacó que “en estos partidos cerrados, no hay que desaprovechar las situaciones que se presentan”.

Finalmente, el DT de O’Higgins, se refirió al tema de jugar con resultados ya puestos en otros partidos, donde justamente hay rivales directos en la lucha por salir de la parte baja de la tabla. Sobre eso, dijo que “cuando los resultados de los otros equipos son adversos es bueno jugar después y hay veces cuando se dan a favor, no tanto, pero bueno, el grupo está abstraído de lo que pasa en el contexto, de lo que pasa en el entorno. Hoy está concientizado en eso”.

Pero, también, tuvo palabras para el apoyo ciudadano a la actual campaña del equipo. Solo queda, señaló, “agradecer a la gente por el apoyo que viene dando, no solo estando afuera cuando llega al plantel al estadio, sino que también con los banderazos pre y pos partido”.