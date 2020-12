Con el retroceso de la región Metropolitana a fase 2 la visión de una segunda ola se hace cada vez más presente, al mismo tiempo comenzamos a ver como muy lentamente se comienza a instalar una leve alza en los números de nuestra región, aunque nada indica aún que retrocedamos al menos esta semana.

Ante este escenario cabe preguntarse si hubo algún aprendizaje con respecto a lo vivido en la primera ola en nuestra zona, como por ejemplo plantearse la necesidad de instalar un control sanitario entre las regiones metropolitana y de O´Higgins buscando evitar que ingresen contagios a nuestra región, fiscalización que es débil al momento.

Por ejemplo, el pasado lunes, al mismo tiempo que el Minsal anunciaba el retroceso de la región Metropolitana, desde Rancagua en bus me dirigí a Santiago –no salía de la región desde febrero- nada distinto a un viaje pre pandemia noté en el terminal rancagüino, solo que eran menos las personas que trataban de cazar pasajeros en la calle para subirse a buses que esperan que ocurra este cometido frente a un letrero que dice prohibido detenerse.

No hubo toma de temperatura, ni menos separación al interior del bus que viajó llenó a la capital, pero ya en la región metropolitana -pasado el peaje- el bus y otros varios buses se detienen y fiscalizadores de la seremi de Salud Metropolitana nos toman la temperatura y controlan que tuviese el “pasaporte sanitario”, el que entre paréntesis claramente no está pensado para tránsitos que no signifiquen pernoctar en otra región, o el ir a la capital al médico o comprar, ya que solicita como un elemento obligatorio al momento de ser llenado la dirección de la residencia u hospedaje donde se llegará en la región a la que nos dirigimos.

Pero a la vuelta, al tomar un bus más bien tarde a eso de las 21:00 horas ningún tipo de control hubo en el terminal o en el bus en que llegue de vuelta a Rancagua, es más era un bus que se dirigía a Valdivia, donde otros pasajeros tomaron el asiento que yo ocupe desde la región metropolitana sin que este fuese sanitizado. Si alguien fuese positivo en alguno de los dos buses que tomé sería imposible hacer la trazabilidad, ya que en ninguno de los dos casos se me solicitaron mis datos para poder ser contactado en caso de.

Este pequeño relato de mi propia experiencia no viene sino a mostrar la necesidad de tomar lecciones de lo vivido anteriormente donde resalta la necesidad imperiosa de que se tomen medidas locales de protección de nuestra región, no podemos descansar en lo que se haga en la región metropolitana para filtrar las salidas de la capital, al mismo tiempo esperamos que de subir nuevamente los casos y por ende la necesidad de realizar test PCR estos no sufran el catastrófico retrasos que presentaron en nuestra zona los test en ser informados y reiteramos la necesidad de realizar vocerías que entreguen mayor información y generen confianzas más allá de solamente repetir números que mejor son entregados a través de un escrito, por ejemplo.

Seguimos pidiendo mayor liderazgo local, seguimos sin entender sí las decisiones y el combate de la pandemia se realiza a nivel comunal, e incluso barrial, porque se insiste en entregar solo cifras regionales, sin entrar en detalles de positividades e incidencias comunales que podrían llevarnos a entender de mejor manera el escenario que se vive en cada una de nuestras zonas.

Pero viendo el vaso medio lleno, tomando en cuenta de que es un virus nuevo, que no sabemos todo sobre él, lo cierto es que hasta hoy los peores pronósticos no se han cumplido, pero la única certeza que tenemos es que esto no ha terminado y que debemos seguir cuidándonos donde si bien la labor de las autoridades a este respecto es fundamental, la mayor responsabilidad es de cada uno de nosotros. No podemos esperar que el Estado ejerza un control total y permanente, la autorregulación y la propia responsabilidad deben ser la norma, pero igualmente los mensajes confusos poco ayudan en este objetivo.

Por ejemplo poco entendemos que la mesa social Covid 19 no ha sido citada desde agosto, cuando más que nunca es necesario tomar determinaciones a nivel local y no ser simplemente robots manejados desde Santiago.

Luis Fernando González V

Sub Director