Gisella Abarca

Si bien Estado Unidos autorizó el inicio de la vacunación de su población más vulnerable al coronavirus y que comenzará dentro de poco, lo que hace pensar que la luz al final del túnel del Covid está más cerca de lo que originalmente se había proyectado; sin embargo, aún queda túnel, y en Chile ese túnel está a punto de ponerse más oscuro.

Esto porque los primeros días de diciembre el Ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la posibilidad de que haya un rebrote de Covid19 a nivel nacional, por lo que el Minsal expuso un plan al presidente Sebastián Piñera con tres escenarios posibles para enero.

El peor de los escenarios fue calificado como “catastrófico”, donde los contagios podrían dispararse a unos 9.560 diarios, lo que demandaría entre 3.400 y 4.562 camas UCI. El segundo caso, proyecta 6.608 casos en un día, lo que significa que se necesitarían 3.558 camas; y el más deseable considera que el país podría llegar a 3.026 casos diarios, lo que implicaría 2.452 camas UCI, teniendo en cuenta que el peak de contagios de la primera ola ocurrió el 14 de junio, con 6.938 nuevos infectados de coronavirus.

El ministro Paris afirmó que el plan incluye preparativos para “generar conciencia en la población; impulsar la consulta precoz; fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento”.

Hace una semana, la cartera de salud reportó que en nueve regiones -incluidas la Metropolitana y Valparaíso- aumentaron los casos activos del virus. En esta línea, este lunes informaron que la totalidad de la Región Metropolitana este jueves retrocede a fase de Transición volviendo así cuarentenas los fines de semana.

No obstante, este martes 8 de diciembre, en el reporte nacional Covid 19, el Ministro de Salud sostuvo que “las regiones de O’Higgins, Coquimbo, Maule y Metropolitana tienen el mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días”.

Prueba de ello son las cifras que ha presentado nuestra región en estos 8 días que llevamos de diciembre, donde el primero del mes O’Higgins presentó 37 nuevos casos, el 2 de diciembre la región tuvo 45 nuevos contagios, el 3 de diciembre hubo 62 nuevos casos, el 4 de diciembre hubo 50 nuevos infectados, el 5 de diciembre se presentaron 30 casos nuevos, el 6 de diciembre hubo 43 personas infectadas, el 7 de diciembre se sumaron 58 casos activos y este 8 de diciembre la región presentó 68 nuevos contagios. Mostrando así una leve tendencia al alza en nuestra zona.

LA REGION SE MANTENDRÍA EN UNA “MESETA” DE CASOS COVID

Consultado al Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz respecto a la situación que vive la región, la autoridad del ramo expuso que la región se mantiene en una “meseta”, “Hemos visto en la región que hay algunas comunas que entraron en un proceso de meseta, un descenso sostenido las últimas 6 a 7 semanas”.

No obstante la autoridad sanitaria agregó “hemos tenido algunos aumentos y brotes en algunas comunas como Coltauco, Doñihue, tuvimos hace un par de semanas un pequeño clúster y aumento en Pichilemu; estamos en terreno, hemos trabajado con los alcaldes, hemos estado concentrados en hacer un trabajo de fortalecimiento a la fiscalización, también a la educación de la gente y en mantener nuestros protocolos sanitarios” apuntó.

Y es que en estos últimos 8 días, la comuna de Doñihue ha presentado un promedio de 4 casos diarios, destacándose este 7 de diciembre, donde tuvo 7 casos nuevos de Covid.

Mientras que Coltauco, ha presentado un promedio de 7 casos diarios, siendo los días 1 y 6 de diciembre los días que presentó 11 personas contagiadas en un día.

Para frenar esta situación, Ortiz informó que en O’Higgins los trabajos se han concentrado en la estrategia del TTA “Hemos estado trabajando todo el proceso de gestión respecto al Covid 19, estamos fortaleciendo el trabajo del Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA), elementos que nos parecen fundamentales, porque en la región tenemos dos temas que nos preocupan mucho en los próximos dos meses: que es el trabajador agrícola que genera mucha movilidad dentro de la región; en segundo lugar el verano, las piscinas, las playas y todo el sector costero de la región que es muy fuerte, lo que hace que el fin de semana tengamos una alta concentración de población en esa zona; también nos preocupan las fiestas de fin de año y el comercio”.

Respecto a la segunda ola anunciada por el Ministerio de Salud, Ortiz expuso “el nivel central, han planteado que eventualmente en las próximas semanas va a llegar un segundo brote fuerte, una segunda ola respecto al aumento de los contagiados”, por eso la autoridad sanitaria es enfático en llamar a autocuidado agregando que “Estamos en plena pandemia, se requiere la mayor disciplina por parte de la gente, esto no ha pasado, aun no llegado la vacuna y en que llegue y que se aplique, va a demorar muchos meses más. Chile es de los primeros que va a vacunar, pero necesitamos la máxima responsabilidad de la gente. No hay tiempo para el relajo y tenemos que aprender a vivir modo Covid”.

Según el reporte nacional ayer martes a nivel nacional hubo 1.389 casos nuevos de Covid, donde 958 corresponden a personas sintomáticas y 406 no presentan síntomas. Además, se registraron 25 test PCR Positivo que no fueron notificados.

Hasta la fecha, el total de personas que han sido diagnosticadas con Coronavirus en el país alcanza a las 563.534, de los cuales 9.806 pacientes se encuentran en etapa activa.

En tanto, en O’Higgins, el total acumulado de personas contagiadas llega a 20.240, de los cuales 325 son casos activos de Covid 19.

Por comunas los 68 nuevos casos de ayer en la región son 21 Casos en Rancagua, 10 Casos en San Fernando, 7 en Coltauco, 6 en Santa Cruz, 5 en San Vicente, 5 en Doñihue, 3 Casos en Codegua, 3 en Coinco, 2 en Rengo y en Requínoa, 1 Caso en Chepica, Marchihue, Nancagua y Peumo, esto después de que se informaran 992 test PCR en las últimas 24 horas.

Al mismo tiempo se informó que 64 personas en nuestra región se mantienen hospitalizadas.

De estas cifras miramos con preocupación también la cifra de contagios informada ayer para Rancagua, que se acercan a cifras de prevalencia que podrían indicar el retroceso de fase, así lo explicó el ex director del Hospital regional y ex director del Servicio de Salud O´Higgins el especialista broncopulmonar dr Fernando Soto en una entrevista dada a este medio el pasado 22 de septiembre “cuando uno hace el análisis de los números se basa en la prevalencia que es cuántos casos nuevos aparecen cada 100 mil habitantes, donde el nivel de corte es 10 casos cada 100 mil habitantes; si tienes más de eso, se debiera volver a la etapa previa”, subrayó en ese momento. Rancagua con 250 mil habitantes, por lo que el especialista explica “si tienes 25 casos, en 250 mil habitantes, tienes justo 10, sobre 100 mil habitantes; por lo tanto, cualquier número de 25 hacia arriba, significa que tenemos más que la tasa de corte que se usa como límite para tomar la decisión que es 10 x cien mil habitantes. Uno puede hacer ese mismo cálculo con otras comunas”, ayer Rancagua presentó 21 nuevos casos.

Presidenta Colegio Médico de O’Higgins, Lesli Salvatierra:

“Todo lo que pasa en Santiago nos repercute en una o dos semanas después”

Respecto a la segunda ola anunciada por el Gobierno, la Presidenta Colegio Médico, Leslie Salvatierra sostuvo “lamentablemente todo lo que pasa en Santiago nos repercute en una o dos semanas después, entonces si ellos ya retrocedieron, nosotros como región debemos estar muy alerta en mejorar los cuidados y extremar las medidas”

En esta línea, la facultativa argumentó “Sería bueno tener cordones sanitarios interregionales, para que no se repita lo que nos pasó en abril, porque mucha gente viaja a Santiago a trabajar”.

Respecto a la cifra de contagios a nivel regional, Salvatierra declaró que “Los números se ven relativamente estables; pero no han bajado como deberían, porque a estas alturas ya pensábamos estar en fase 4, con números mucho más bajos; sin embargo, se han seguido manteniendo y no la baja que esperábamos. Eso no da buena expectativa para la región. Estamos estancados con ligera tendencia al incremento”.

En cuanto al comportamiento de la población en la región y un posible relajo, la doctora sostuvo que “es una suma de muchos factores, incluso de la misma temporada de entrada de verano. Es muy difícil avanzar en etapas y muy fácil retroceder, el problema es que no estamos preparado en conducta y en ambiente para volver a etapas con más restricciones. La gente ha perdido el miedo y se está olvidando que esto significa mayor número de contagiados, más camas UCI llenas. Si bien se habla de vacuna, pero podríamos pensar que es para mediados del 2021, la vacuna no es universal y no es todo lo que hay que enfocarse en esta pandemia, sino también el autocuidado”, subrayó.

No obstante declaró que la situación se podría revertir en la medida que los cuidados estén intensificados y se trabaje fuertemente en el testeo. En esta línea, la doctora agregó que se debiera mejorar la estrategia de búsqueda activa “hay que enfocar mejor a las personas que se va a realizar la búsqueda activa como a los trabajadores agrícolas, a los que trabajan en delivery, el comercio, los de salud, los que se encuentran en la zona costera, que debieran tomarles el examen con seguimiento constante; porque si esperamos que la gente voluntariamente vaya a un punto a tomarse el examen, no lo vamos a captar la cantidad de personas que puedan estar positivas, y hay mucho positivo asintomático que son un foco de riesgo”.

Consultada por cifras más exactas de ocupación de camas críticas en O’Higgins, la presidenta del colegio médico lanzó una crítica a las autoridades locales “desde agosto no se ha vuelto a convocar la Mesa Social Covid, que es la réplica de la mesa social nacional, entonces no tenemos más información que los informes que aparecen en los reportes de la Intendencia. Es muy importante tener esta mesa Covid, que se retomen las sesiones que se mantuvieron de marzo hasta agosto, sobre todo con esta posible nueva ola. Lo que sabemos es que no está colapsada la UCI del Hospital Regional, pero si con una alta ocupación de camas, pero no tengo información oficial”.