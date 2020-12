Durante este miércoles, se dio inicio a la campaña llamada “Intervención Urbana Positiva”, la que fue un trabajo conjunto entre niños con capacidades diferentes del colegio Divina Esperanza, el artista urbano, Julio Jeanmarie y la Municipalidad de Rancagua.

Se trata de intervenciones de diferente tipo: mensajes pintados en los círculos de distancia física ubicados en el centro de la ciudad, señalética en algunos postes aledaños a la plaza de Los Héroes y mensajes colgados en los árboles.

“Este es un trabajo mancomunado ideado por el colegio Divina Esperanza, con cerca de 30 maravillosos niños y que buscaban entregar un mensaje de alegría en este año tan especial. Fue una alianza en conjunto con el Municipio que facilitamos poder hacer esta intervención urbana y es así cómo lo vamos a ver en distintos puntos del centro, para tener esa esperanza de que vamos a salir de todo lo que ha pasado este año”, señaló Raimundo Agliati, director de SECPLAC.

Por su parte, Paola Avello, mamá de una de las alumnas del colegio Divina Esperanza, señaló que “yo soy educadora diferencial y he trabajado en otras escuelas y me parece que el colegio especial Divina Esperanza es el único que yo he visto que realiza intervención urbana. Me parece que la diversidad es muy enriquecedora y me parece fantástico que la ciudad de Rancagua conozca la riqueza de estos niños”.

“Se nos ocurrió como a principio de año desarrollar un sello educativo de psicología positiva y bienestar en educación. Y en conversatorios salió la idea de esta intervención de frases creadas por ellos mismos con alegría para la comunidad de Rancagua”, indicó Constanza Flores, representante del colegio Divina Esperanza.

Por último, el artista urbano rancagüino, Julio Jeanmarie, destacó que “yo hago clases en el colegio especial Divina Esperanza de Rancagua y la idea es sacar el taller que hacemos hacia la calle y ser un aporte a la sociedad, esa es la idea”.

