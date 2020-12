Por Juan Pablo Vilo R.

Cerrando la campaña para la presidencia nacional de la UDI, hasta Rancagua llegó este jueves el ex senador y ex ministro del interior Víctor Pérez.

Es que según asegura en la lógica de buscar una nueva estrategia, destaca la labor hecha por partido en nuestra región. “Muchas de las cosas que la UDI ha hecho aquí queremos transformarla a nivel nacional. Aquí existe un equipo que se ha mantenido con el tiempo, que ha ido ganando municipios y elecciones, por lo tanto, hay una manera de trabajar que a nosotros nos interesa transformar a una manera de trabajar a nivel nacional”, comentó.

De hecho es tal el protagonismo que tiene nuestra región en esta elección que la lista contraria a la de Pérez la preside el diputado Javier Macaya y como secretario general en la lista del ex ministro se encuentra el también diputado por nuestra zona Ramón Barros.

Lo que él percibe en la sexta región como una UDI unida, fuerte e influyente. Es el modelo base que gustaría potenciar dentro del partido en caso de ganar las elecciones internas. “La región este movimiento en términos políticos. Llegamos a tener todos los diputados del sector nuestro, tenemos buenos alcaldes e intendentes. Mirar el trabajo que la UDI ha realizado en esta región y ocupar este estilo, modo y procedimientos a nivel nacional nos parece una necesidad para enfrentar los desafíos que Chile tiene”.

Las elecciones serán el Sábado 12 de diciembre bajo la supervisión del Servel. Organismo de carácter autónomo a cargo de las elecciones nacionales más importantes, esto ultimo con la intención de transparentar las elecciones bajo la normativa legal que rige las elecciones democrática del país.

Sin hacer ojo ciego de las dificultades que amarran a la UDI y a la clase política en general, resalta la necesidad de escuchar y conversar, reconociendo los errores que se pudiesen haber cometido, pero con la vista de construir un mejor país. Es que Víctor Pérez impulsa la idea de un cambio de estrategia a la hora de presentar su candidatura a la presidencia del partido. “Chile está viviendo momentos de riesgo y creo que hay que actuar con humildad para ver los aportes que hemos hecho en el país y los errores que hemos cometido, los cuales son causa de mucho desafecto de la gente en la política”, comentó.

JAVIER MACAYA

Javier Macaya dice enfrentar esta elección nacional de la UDI con mucho optimismo y confianza, resalta que el busca hacer un cambio en el partido, que su lista no es la lista de continuidad en esta contienda interna.

Destaca la necesidad de que la UDI vuelva a influir en el debate público, influencia que asegura se jugará especialmente en la cancha constituyente. Recordó que son varios los desafíos que durante el año se enfrentará a nivel político, no solo con la elección de los constituyentes sino también con la elección de alcaldes, concejales y la inédita elección de Gobernadores Regionales donde en estas mismas fechas en un año más estaremos en las puertas de una segunda vuelta presidencial.

Al mismo tiempo destaca el protagonismo que nuestra región tiene en esta elección interna de la UDI, con él encabezando una lista y con Ramón Barros como secretario general de lista contraria. Ante esta situación, aseguró que pese a estar en listas contrarias mantiene una sólida amistad con Barros y una camaradería que espera incluso se acrecenté tras la elección. Señaló que incluso más de lo que suceda este sábado en la elección interna le interesa lo que suceda el 13 de diciembre, que la nueva directiva del partido tenga la capacidad de unir, de que no existan distintas facciones en la tienda gremialista.

Enfatiza que para enfrentar el político próximo año, donde paradójicamente lo político parece levantar cierto rechazo, no hay otra fórmula que empatizar con una Chile que se hace nuevas preguntas cuyas respuestas la clase política no ha sido capaz de entregar, por ejemplo señaló que de cara la nueva Constitución, para la UDI seguirá siendo fundamental la defensa de la familia como núcleo central de la sociedad, pero que esta familia de hoy ya no es la misma que era hace tan solo un año atrás, con teletrabajo o con su empleo complicado, con niños en la casa sin ir al colegio. Aseguró que en esta discusión del siglo XXI es donde debe estar el protagonismo de la UDI.