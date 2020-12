Gisella Abarca

Un enfático llamado a las personas a no bajar la guardia con el slogan “Rancagua no te confíes” es el que está haciendo el alcalde de la capital regional, Eduardo Soto de cara al aumento de contagios de Covid 19 que ha habido en su comuna y en la región.

Este martes, en el reporte nacional Covid 19, el Ministro de Salud informó que la región de O’Higgins junto con Coquimbo, Maule y Metropolitana presentan el mayor aumento de nuevos casos confirmados de Covid 19 en los últimos siete días.

Y es que desde el primero de diciembre, hasta la fecha la capital regional ha tenido un promedio de contagios de 13 casos diarios, donde este 10 de diciembre tuvo 17 nuevos casos, acumulando solo en el mes navideño 129 personas contagiadas. Mientras que 102 son las que están activamente contagiantes, y el total acumulado de la ciudad es 7388 de personas que han contraído el virus.

“Después del anuncio que hizo el Ministro Paris indicando esta segunda ola que dicen que va a ser mucho más compleja, uno esperaba que esto se replicara en preocupación en la autoridad sanitaria regional. Se advertía un cierto relajo en diversas áreas, por lo que le pedí una reunión al seremi, vamos a seguir haciendo la tarea que hemos hecho todos los días de tomas de exámenes PCR, pero también es importante la fiscalización”, argumentó el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

En esta línea el edil agregó que hay mucho comercio y poca fiscalización, “me contacté con el Presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Zúñiga, para informarle que no están cumpliendo con los aforos, no están respetando una serie de medidas que son obligatorias, ya sea toma de temperatura, alcohol gel y principalmente distanciamiento”, sostuvo.

El jefe comunal de Rancagua agregó que “en grandes tiendas y supermercados son muy pocos los que están dando cumplimento al aforo, tienen sistema de conteo y van controlando que la gente vaya ingresando según vayan saliendo otros clientes. Hay algunos supermercados que les da exactamente lo mismo, y mientras no haya sanciones o sumarios sanitarios, van a seguir pensando que puede hacer lo que quiera”.

El alcalde Soto informó que “la semana pasada no hubo ningún sumario sanitario, se controlaron 21 locales de gastronomía y evidentemente hay muchos que no están dando cumplimiento a las medidas del protocolo que existe para atención en gastronomía”.

“ES NECESARIO VOLVER A INSTALAR BARRERAS SANITARIAS”

Y es que a medidas que vamos avanzando en etapas, más es necesaria la responsabilidad y el autocuidado de cada vecino, sostiene el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto “pero hubo un relajo de parte de las autoridades, hubo algunas medidas que de una u otra manera dieron a entender a la comunidad que esto ya había pasado, en consecuencia que no ha pasado y no va a pasar durante muchos meses más, creo que gran parte del año 2021; por lo tanto, hemos iniciado una nueva campaña comunicacional, reforzando la toma de PCR, difundiendo las medidas de protección y hemos puesto a disposición funcionarios nuestros en convenio con la Seremi de Salud para las tareas de Sumarios Sanitarios y fiscalizaciones. En este camino agregó “Es muy importante colaborar con presencia policial, porque los inspectores municipales por si solos no pueden hacer bien su trabajo, porque son víctimas de agresiones o de amenazas”.

“Aquí es una tarea de todos, estamos reforzando los mensajes, creo que es necesario volver a instalar barreras sanitarias, sobre todo en metro tren, terminales de buses. Santiago retrocedió y circulan mieles de personas entre ambas ciudades”, agregó “no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia y la primera señal debe ser desde la autoridad sanitaria y las autoridades”, finalizo el edil rancagüino.