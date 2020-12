Ya la navidad del año pasado fue distinta, aún viviendo los resabios de un reciente estallido social, si bien la situación económica era complicada enfrentábamos unas fiestas de fin de año llenos de expectativas de cambios, de hastío contra la violencia, pero claros de que queríamos una sociedad distinta.

Pero nada hacia presagiar que una pandemia cambiaría por completo al mundo. Si bien las vacunas parecen estar cerca, el virus sigue activo y circulando, y no obstante los esfuerzos y las medias sanitarias, continúa causando dolor e incalculables pérdidas económicas.

Esto hace que obviamente este no sea un fin de año normal en un 2020 anormal ni en Chile ni en el mundo, la propia OMS señala que se debe celebrar en casa, evitar reuniones y de haber encuentros que preferiblemente estos se realicen al exterior, con distanciamiento físico y sin olvidar las siempre presentes mascarillas.

Ad portas de lo que parece ser una segunda ola de la cual no sabemos sus consecuencias parece lógico extremar los cuidados, al mismo tiempo que la navidad siempre es un llamado a revisarnos a nosotros mismos, es un llamado a la solidaridad, apoyar a aquellas familias que no tendrán como celebrar, donde hoy un gran gesto de amor es evitar los contagios, aunque esto signifique menos abrazos.

No debemos olvidar que seguimos peligrosamente expuestos a una situación de la que aún no sabemos cómo vamos a salir. La vida sigue, pero en la realidad que enfrentamos hoy no hay otro camino que el autocuidado y la disciplina social.

Luis Fernando González V.

Sub drector