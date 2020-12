Ximena Mella Urra

En nuestra sección de Te Nomino, uno de nuestros últimos artistas VerDor, nominó a su gran amigo Hernán Cabezas(38), destacado realizador audiovisual egresado del Duoc de Viña del Mar y de la carrera de Cine en Instituto Arcos, quien conversó con nosotros acerca de su carrera, su trabajo y su gran pasión que es la música.

Nacido en Requínoa, hace varios años que reside en el exterior, y hoy se encuentra en España. Primero fue en Buenos Aires, Argentina, cuidad que lo recibió por unos diez años y donde pudo desarrollar su propia productora publicitaria, con trabajos para marcas como Sony, Play Station, Movistar, Telefónica, Redbull, Adidas, entre otras. A su vez fue la ciudad donde se inició en la música, haciéndose llamar Wälnuts. “El gusto por la música nace desde muy pequeño al escucharla con mi familia y un grupo de amigos en Requínoa que estaban muy familiarizados con gustos musicales como el crunch o el punk, pero siempre escuché de todo, y así me fui nutriendo”, nos comenta este realizador audiovisual.

Asegura que siempre le ha gustado la música y su acercamiento partió haciendo las visuales para otros músicos, las que proyectaban en sus conciertos. Si bien revela que nunca estudió Música, dice aprender bastante rápido, especialmente con las máquinas donde puede mezclar distintos sonidos. Pese a ello no sabe bien definir su estilo, pero “es lo que me sale”, dice. Más bien es electrónica y experimenta con muchos sonidos que graba él mismo con un grabador, como sonidos de la calle, por ejemplo, que luego los transforma en instrumentos. “Todos mis temas son distintos y en todos uso bastantes efectos que van destruyendo las melodías, con las mismas rítmicas. Mi música es como un collage, voy agarrando de todo un poco. Voy probando sonidos, sin saber mucho qué estoy haciendo y de repente digo: ¡Esto me encanta! Además nunca los temas me salen igual, en la grabación pueden ser tres minutos pero en vivo pueden durar 15 minutos. Todo depende de cómo lo reciba la gente”.

No le gusta mezclar ambas facetas, porque dice ser muy crítico en lo que hace, nos cuenta al ser consultado sobre cuál es su verdadera pasión, si la realización audiovisual o la música. Ambas áreas le apasionan y a su vez se convierten en complemento dentro de su carrera.

AUDIOVISUALISTA DE PROFESIÓN

A su juicio, Chile está “muy bien posicionado” a nivel mundial en cuanto a audiovisualistas y músicos. “Incluso antes solo se hablaba de Argentina en este ámbito, ahora se hace de Chile también. El país ha subido tanto que estamos muy bien posicionados en este medio”, asegura.

Cabezas también realizó en Chile diversos trabajos audiovisuales. Es el caso del documental: “Sueños entre durmientes” donde fue el encargado del guión y de la dirección, y que hoy lo podemos encontrar en un canal de Youtube de la Municipalidad de Requínoa. “Mi familia es de allá, nací allá, le tengo un cariño especial al pueblo. Se me ocurrió comenzar a investigar cómo era la gente de antes y cómo vivían. Todos se conocían porque es un pueblo chico. Todos los que entrevisté se conocían entre ellos”, recordó. “Fue un proyecto con muy pocos recursos y quedó muy hermoso. Además nos apoyó la Municipalidad de Requínoa, quienes después armaron un estreno en el teatro municipal de la comuna. Me encantaría poder repetir este tipo de proyecto porque me marcó mucho”, puntualiza.

Además de este documental también hizo dos series documentales para canal 13C, una se llamaba “Disco B” sobre la historia de la música independiente en Chile desde el año 60 hasta el 2000. También “Nuez TV” que partió siendo un canal web para bandas independientes de esa época (2000-2010).

Hernán, está hoy seguro que quiere seguir realizando proyectos audiovisuales. Quiere seguir con su productora realizando proyectos que le interese documentar y que puedan servir para que la gente conozca sus intereses, porque dice, “también le pueden interesar a otros. Y en cuanto a la música espero seguir haciendo mis composiciones porque es algo que hago por placer”. Ahora con su productora se encuentra realizando proyectos audiovisuales para un canal de televisión de la comunidad valenciana en España.