Hace unas semanas, el concejal por Rancagua, Danilo Jorquera Vidal anunció su renuncia al concejo municipal de la capital regional, dejando el cuerpo colegiado tras 16 años en el puesto.

El concejal que representa al Partido Comunista afirmó que, si bien su intención es postularse a Consejero Regional, será en su partido donde resolverán qué es lo más conveniente respecto a una eventual candidatura a otros cargos de representación.

“Dentro del partido resolvemos cuáles son los pasos a seguir, en este minuto el partido me designó como precandidato a alcalde de la comuna, pero la pega nuestra es que la oposición lleve un candidato único para las próximas elecciones municipales. Estoy trabajando con diferentes comunidades organizadas un programa municipal que si me corresponde llevarlo adelante lo voy a hacer con mucho gusto, y nos toca apoyar a otro candidato, vamos a tener que discutir el programa, profundizar y comprometer a quien sea con el programa que estamos trabajando”, dijo Jorquera.

No obstante, no oculta que su preferencia es competir en la carrera por un escaño en la Consejería Regional, y apunta a que estará donde el PC decida ponerlo “Es lo que más me gusta, yo hubiese seguido como concejal porque uno tiene un vínculo directo con la comunidad, y lo más cercano con la comunidad claro que es Consejero Regional. Creo que tengo la votación para atrás, en la última votación marcamos un 8, 25% sobre la media nacional con lo que estaríamos compitiendo una consejería regional, pero eso se va a definir en su minuto de acuerdo a como vaya las listas”.

DE DIRIGENTE A CONCEJAL

En el 2004 un joven representante del partido comunista llegaba a ser parte del concejo comunal de Rancagua, luego de haber obtenido 3.478 votos, un 4,22% cuando a la cabeza del gobierno comunal era electo el Demócrata Cristiano Carlos Arellano Baeza.

Así, Danilo Jorquera Vidal tomaba el puesto en la concejería comunal saltando del mundo sindical donde se mantuvo por 22 años dándole voz a los sin voz para llegar al mundo político para rechazar o aprobar proyectos comunales, así como fiscalizar a Arellano Baeza

“Vengo del mundo del subcontrato, cuando fui elegido concejal, era dirigente de los trabajadores contratistas donde viví muchas experiencias positivas. Recordar que los trabajadores contratistas antes no tenían derecho a nada, y con todas las movilizaciones que se hicieron, se ganaron Acuerdos Marcos, que llevó consigo mejores contratos, vacaciones, casa de cambio, eso mismo me llevó a ser elegido concejal”, recuerda Danilo Jorquera quien, junto a la Confederación de Trabajadores del Cobre, formó el Sindicato Interempresas Siteco.

En sus años de concejal y siempre cercano a los trabajadores asegura que ha mantenido un vínculo muy elevado con el mundo del trabajo, “con el sindicato de áreas verdes, donde participé directamente en su formación, el sindicato de manipuladoras de alimentos, he tenido un vínculo directo con los trabajadores en sus acciones sindicales. En imágenes para atrás en marchas que se hacían con el Colegio de Profesores, con funcionarios municipales, Asemuch, siempre traté de estar presente con los trabajadores”, también apoyó el movimiento estudiantil, una de las tantas oportunidades que lo tomaron detenido por entregar su respaldo en la calle a quienes se manifestaban.

SU SELLO: TRABAJAR POR LA GENTE

Y es que el sello del ahora ex concejal Jorquera Vidal fue trabajar por la gente, “Se agradece a todas las personas que tienen esa opinión, porque tratamos de hacer lo que pudimos a tiempo completo”. Y es que trabajar con la comunidad entrega “muchas satisfacciones positivas”, asegura el concejal.

En conversación con El Rancagüino, recuerda que trabajó en dos emblemáticas misiones del área salud que fueron en directo beneficio para la población “Nos tocó trabajar en la Misión Milagro, un proyecto humanitario que ayuda a personas con bajos recursos para que puedan ser operadas de distintos problemas oculares. Ahí me tocó trabajar con la embajada de Venezuela en mi calidad de presidente de la comisión de Relaciones Internacionales, donde se operaron 70 personas de cataratas e pterigion. Hicimos las gestiones con la embajada de Cuba para recibir a la Brigada Henry Reeve después del terremoto que originalmente se iba a la 7ª región. Ahí se atendieron 80 mil personas, operaron hasta 1.200 personas”.

Cabe destacar que en sus 16 años en el Concejo Municipal, Jorquera presidió diferentes comisiones, de Medio Ambiente, Relaciones Internacionales, Comisión de Deportes, “lo que pasa que como era minoría dentro del concejo, las fuerzas políticas se repartían las comisiones y a mí me quedaba la que nadie quería, fui presidente durante 12 años de la comisión de alcoholes donde hicimos un montón de cosas, como limpiar el centro de todos los locales nocturnos que sacaban patente para una cosa y funcionaban de otra, lo más emblemático fue el cierre del Club Ansco”, recuerda.

PORYECTOS A LOS QUE SE OPUSO

Danilo Jorquera se destacó por ser un concejal que se opuso sistemáticamente al alcalde de turno en proyectos que a su juicio “no eran prioridad para la ciudad” por querer un Rancagua de índole más social poniendo en alto su sello ciudadano por el bien común. En esta línea, fue uno de los concejales que se opuso rotundamente al proyecto de la techumbre de la medialuna monumental.

“No me opongo a la techumbre, creo que se tiene que hacer, pero la tienen que financiar los que han ocupado ese espacio y que están lucrando con eso que es la Federación de Rodeos. No tenemos porqué financiarlo con recursos públicos. Se quiere financiar con más de 3 mil millones de pesos un espacio que le va a dar mucho más lucro a la federación de rodeos, no es una prioridad y esté donde esté me voy a oponer, así como me opuse siempre a los fuegos artificiales, me opuse a ponerle luces led a los arboles de la Alameda porque eran $80 millones, o los $20 millones que se gastaron en el nuevo logo, no son prioridades, es hoy cuando se empieza a hacer necesaria esa plata”, expuso Jorquera.

TAREAS PENDINENTES PARA EL CONCEJO

El concejal rancagüino recordó algunas de las tareas que a su juicio aún están pendientes en la comuna “Creo que acá hay cosas que no se pudieron hacer. Tenemos como municipio, todas las cosas que se trataban de instalar topaban en una ley, y se habló en el concejo que debiéramos como concejo municipal empezar a instalar temas que hoy tienen un tope que es la ley misma, trabajar en reuniones con parlamentarios de todos los sectores para instalar estos temas y entrégales estas problemáticas en función que los parlamentarios fueran modificando leyes que hoy perjudican a la gente”.

Jorquera agregó que “a través de la Asociación de Municipalidades el avance en relación a la reforma sobre la ley orgánica de municipalidades, por las pocas facultades que tenemos como concejales; esta es como una torta y el concejal es un adorno nomás, porque en la práctica las facultades son mínimas. Las facultades las tiene el cuerpo colegiado que es el concejo municipal, pero no así un concejal”, asegura Jorquera.

A juicio de Danilo Jorquera, uno de los grandes temas que quedan en el tintero es el fraude en la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua que se destapó a fines de 2016, presidida por el alcalde de la comuna, Eduardo Soto.

“queda pendiente lo que pasó con el tema del Teatro Regional donde me quedo con la sensación que aquí todo el mundo tapó algo, se desvió la atención, porque Soto (alcalde) hasta el minuto se las está llevando completamente peladas, y creo que es el gran responsable de todos los recursos que faltan. Nunca dio una explicación, nunca dio la cara, por lo menos tuve la fortaleza de pedirle la renuncia en concejo municipal, pero él lo maneja completamente, como tú vas a fiscalizar a alguien si él tiene el control de todo. Lo que se le pidió o que renunciara o que dejara su gestión del lado mientas se fiscalizaba lo que había ocurrido, pero nunca fue y nunca va a ser”, subrayó el concejal comunista en su despedida.

