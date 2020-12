Por Juan Pablo Vilo R.

Los fanáticos de los astros estarán de fiesta esta semana, el miércoles 14 de diciembre nuestra región será una de las afortunadas donde podrá apreciarse el eclipse solar a las 13:00 horas. Sin embargo, desde Rancagua no se verá un eclipse total a diferencia de las ciudades de Pucón y Villarrica, que sí estarán a total oscuras una vez ocurra el fenómeno.

La fortuna también nos favorece con un buen pronóstico de clima para apreciar el eclipse. Rancagua tendrá un cielo despejado en las horas cercanas al encuentro de la luna con el sol. Lo importante a tener en cuenta es el porcentaje de umbra y penumbra. La umbra es el sector de completa oscuridad que proyecta la sombra de luna frente al sol, mientras que la penumbra proyecta una parte del eclipse en distintos porcentajes de oscuridad.

Según datos de Planifica tu Eclipse, campaña liderada por el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Pichilemu tendrá un 83% de penumbra, mientras que Santiago tendrá un 78%. Por lo tanto, podemos esperar que el porcentaje de penumbra en Rancagua varíe entre ambos rangos dada la cercanía con esas ciudades.

Es importante tener lo presente en cuenta por los medidas de seguridad necesarias, solo es recomendable mirar el eclipse sin protección cuando la umbra alcanza el 100% de oscuridad, lo cual no ocurrirá en la sexta región.

Dado que desde Rancagua solo veremos la penumbra, las recomendaciones son mirar el eclipse solar solo si se cuenta con la protección de lentes solares certificados en buen estado, cámara estenopeica, mascara de soldador grados 12, 13 o 14. No es recomendable usar radiografiás ni celulares sin filtros, mirar el eclipse a ojos desnudos es muy peligroso.

La Región de la Araucanía será la única del país donde apreciar la umbra del eclipse

Información adicional para aquellos aventureros que irán a buscar el 100% de oscuridad bajo la umbra. Según datos de Planifica tu Eclipse, las ciudades de Temuco, Pucón, Panguipulli y Puerto Saavedra serán algunas de las ciudades que apreciaran el 100% de la oscuridad total del eclipse. Tener en cuenta que la Dirección Meteorológica de Chile indica nubosidad y chubascos débiles para la tarde del 14 de diciembre en la Región de la Araucanía.

CUIDARSE LOS OJOS

Sabemos que es peligroso ver un eclipse directamente. Pero ¿Por qué? Porque los rayos UV e infrarrojos pueden dañar el ojo de forma irreparable. Es por eso que debemos usar lentes para filtrar estos rayos. Sin embargo, estos no pueden ser como cualquier lente de sol, como los que tenemos en la casa y tampoco reciclados del año pasado, porque depende mucho del cuidado que se tuvo al guardarlos, el nivel de calidad que aun tendrán”, explicó la especialista de clínicas Ultravisión Temuco, María José Encina.

Los lentes deben tener certificación ISO-12412-2. Esto asegura la protección real de los ojos. Como dato, también sirven los lentes de soldadura. Pero deben tener graduación 12 o superior.

De acuerdo a María José Encina, sólo se necesitan 15 segundos mirando directamente al sol para sufrir daños permanentes a la retina. “Los rayos del sol queman los fotorreceptores, generando una masculopatía”, una enfermedad que afecta directamente a la capacidad de leer. Este daño es similar al que se sufre con el reflejo de la nieve.

Es importante destacar que este daño a los ojos no es doloroso, por lo que podemos estar matando las células de la retina sin saberlo, o notarlo después de algunos años. “Por lo mismo, si tenemos una alteración de los colores temporal, una percepción borrosa de la vista o vemos un punto negro justo al centro de nuestra visión, es probable que ya tengamos un daño a la vista”, dice Encina. “Además, estos problemas no tienen tratamientos, actualmente no existe ni siquiera un trasplante de retinas como sí lo existe de córneas”, señala.

¿Cómo saber si se produjo un daño?

“Picazón, ardor o molestia se pueden dar en las horas o los días siguientes, pero muchas veces puede ocurrir un encandilamiento y la persona puede pensar que no pasó nada, y tiempo después pueden pasar dos cosas: disminuye de visión o existe una visión de una mancha negra. En el fondo el paciente ve, pero en la zona central ve una mancha negra, que le impide la visión correcta”, asegura. “A veces son daños irreversibles”, dice.