Fernando Ávila F.

Un fatal accidente se produjo en la comuna de Rancagua, esto en la Ruta -190 s/n, sector La Gonzalina, lugar donde el conductor de una motocicleta, sin placa patente, se encontraba tendido a un costado de la calzada.

Fue reanimado por personal del Samu, sin resultados positivos, sin embargo, se verificó que había fallecido. En el lugar no fue posible identificarlo, ya que no portaba ningún tipo de documentación, manteniéndose como NN. Además, tras los peritajes, no se apreció la participación de otros vehículos. Al lugar concurrieron equipos de la SIAT y del Servicio Médico Legal, quienes adoptaron el procedimiento de rigor.

